BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman, hangi tarihte? MEB 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınav takvimi

BİLSEM YAZ OKULLARI GELİYOR!

Geçtiğimiz günler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer BİLSEM ve örgün öğretimdeki öğrenciler için yaz okulu müjdesi verdi. Bakan Özer yaptığı açıklamada;

"İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız." ifadelerini kullandı.