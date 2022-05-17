BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman, hangi tarihte? MEB 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınav takvimi

Geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçların ardından sıradaki adım BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları olacak. İlkokul öğrencilerinin yeteneklerine göre eğitim almaları konusunda yönlendirildiği Bilim ve Sanat Eğitimi Merkezleri sınavları için geri sayım başladı. Sonuçların ardından hak kazanan adaylar 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada gözler MEB takvimine dönerken hak kazanan öğrenciler sınavlara hazırlanıyor. Peki, 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? İşte cevaplar…