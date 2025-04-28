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BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM kayıt tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.04.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
15:38
2025 yılı BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) öğrenci alım süreci hızla ilerliyor. 2024 yılı Ekim ayında başlayan süreç, artık bireysel değerlendirme sınavlarına odaklanmış durumda. 14 Nisan'dan itibaren öğrenciler, bu sınavlara katılarak potansiyellerini gösteriyorlar. Öğrenci tanılama ve yerleştirme aşamasının ise sonlarına yaklaşıldı. Peki, 2025 yılı BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak?