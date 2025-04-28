BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM kayıt tarihi belli oldu!

BİLSEM sınav sonuçları için heyecan dorukta. Öğrenciler, genel zeka, resim ve müzik gibi farklı yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmelere tabi tutuluyor. Bu sınavın sonucunda, özel yeteneklere sahip öğrenciler, kendi bölgelerindeki BİLSEM'lere kayıt hakkı kazanmaktadır. Peki, 2025 yılı BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...