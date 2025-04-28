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Haberler Yaşam BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM kayıt tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.04.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 15:38

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM kayıt tarihi belli oldu!

2025 yılı BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) öğrenci alım süreci hızla ilerliyor. 2024 yılı Ekim ayında başlayan süreç, artık bireysel değerlendirme sınavlarına odaklanmış durumda. 14 Nisan'dan itibaren öğrenciler, bu sınavlara katılarak potansiyellerini gösteriyorlar. Öğrenci tanılama ve yerleştirme aşamasının ise sonlarına yaklaşıldı. Peki, 2025 yılı BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM kayıt tarihi belli oldu!

BİLSEM sınav sonuçları için heyecan dorukta. Öğrenciler, genel zeka, resim ve müzik gibi farklı yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmelere tabi tutuluyor. Bu sınavın sonucunda, özel yeteneklere sahip öğrenciler, kendi bölgelerindeki BİLSEM'lere kayıt hakkı kazanmaktadır. Peki, 2025 yılı BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM kayıt tarihi belli oldu!

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM öğrenci alım süreci sona yaklaşırken, öğrenciler 14 Nisan - 27 Haziran tarihleri arasında bireysel değerlendirme sınavlarına katılıyor. Bu süreçten sonra, sınav sonuçları 4 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler, bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazlarını 7-11 Temmuz tarihleri arasında yapabilecekler.

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BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM kayıt tarihi belli oldu!

Resim ve müzik yetenek alanlarında sınavlara katılacak öğrenciler, giriş belgelerinde belirtilen saaten en az 30 dakika önce belirtilen yerlerde hazır bulunmalıdır. Genel zihinsel yetenek sınavına katılacak öğrenciler ise, giriş belgelerinde belirtilen saatte uygulama merkezlerinde bulunmalıdır.

Genel zihinsel yetenek alanındaki sınavlar RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki sınavlar ise BİLSEM'lerde gerçekleştirilmektedir.

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM kayıt tarihi belli oldu!

BİLSEM KAYIT TARİHLERİ
Değerlendirmeler ardından kayıt hakkı kazanan ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri 28 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırabilecekler.

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM kayıt tarihi belli oldu!
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