BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI: 2026 BİLSEM öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir? e-Devlet sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 BİLSEM öğretmen atama sonuçları duyurusunu yayımladı. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, BİLSEM öğretmen atama sonuçları için MEBBİS veya e-Devlet kullanıcı hesaplarıyla sorgulama yapabilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler için süreç, kararname ve göreve başlama işlemleriyle devam edecek.