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BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI: 2026 BİLSEM öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir? e-Devlet sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.08.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 16:02
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI: 2026 BİLSEM öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir? e-Devlet sonuç sorgulama ekranı
Bilim ve sanat merkezlerinde görev almak üzere tercih yapan adaylar için beklenen duyuru geldi. BİLSEM öğretmen atama sonuçları erişime açılırken öğretmenlere iki farklı sorgulama seçeneği sunuldu. Atama sonuçları sonrasında tebligat ve ilişik kesme işlemleri de belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanacak. Peki, 2026 BİLSEM öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir?