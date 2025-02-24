BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ 2025: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

BİLSEM değerlendirme süreci 23 Şubat'ta tamamlandı. Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin sonuçları 28 Şubat 2025'te duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında kabul edilecek ve bu itirazlar 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında değerlendirilecek.