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BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ 2025: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
14:50
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ 2025: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ön değerlendirme aşamasının ardından, öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya çevirdi. Peki, 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçların duyurulacağı tarih ve detaylar…