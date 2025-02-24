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Haberler Yaşam BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ 2025: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:50 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 14:50

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ 2025: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ön değerlendirme aşamasının ardından, öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya çevirdi. Peki, 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçların duyurulacağı tarih ve detaylar…

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ 2025: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sürecinde sona yaklaşılıyor. 23 Şubat itibarıyla tamamlanan ön değerlendirme aşamasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuçlara çevrildi. Peki, 2025 yılı BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen BİLSEM sonuç tarihine dair detaylar...

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ 2025: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

BİLSEM değerlendirme süreci 23 Şubat'ta tamamlandı. Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin sonuçları 28 Şubat 2025'te duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında kabul edilecek ve bu itirazlar 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında değerlendirilecek.

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BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ 2025: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı için randevular 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında planlanacaktır. Adaylar giriş belgelerine 26 Mart 2025 tarihinde erişebileceklerdir.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ 2025: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar 4 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecektir. Kesin kayıt işlemleri ise 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ 2025: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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