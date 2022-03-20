BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sınav sonuç tarihi nedir? MEB açıkladı!

BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrencilerin gündeminde. 19 Şubat - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek BİLSEM ön değerlendirme sınavları kademe kademe olarak yapılıyor. 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerine sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesi sonucunda yapılan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri BİLSEM sınavlarının ardından sonuçlar da kademe kademe açıklanacak. Ön değerlendirme sınavlarının ardından bireysel değerlendirmeler gerçekleşecek. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 BİLSEM sonuçları tarihi...