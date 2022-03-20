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Giriş Tarihi: 20.03.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 11:10

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sınav sonuç tarihi nedir? MEB açıkladı!

BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrencilerin gündeminde. 19 Şubat - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek BİLSEM ön değerlendirme sınavları kademe kademe olarak yapılıyor. 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerine sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesi sonucunda yapılan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri BİLSEM sınavlarının ardından sonuçlar da kademe kademe açıklanacak. Ön değerlendirme sınavlarının ardından bireysel değerlendirmeler gerçekleşecek. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 BİLSEM sonuçları tarihi...

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sınav sonuç tarihi nedir? MEB açıkladı!

Özel yetenekli öğrencilerin kendi alanlarındaki yönelimlerini değerlendirmeleri amaçlı yapılan BİLEM sınavları sürüyor. Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanımlama ve Yerleştirme takvimine göre BİLSEM sınavları 8 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Genel zihinsel yetenek alanı ile resim-müzik sanat yetenek alanının ayrıldığı sınavların sonuçları için MEB açıklama yaptı. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sınav sonuç tarihi nedir? MEB açıkladı!

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre, BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.

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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sınav sonuç tarihi nedir? MEB açıkladı!

BİLSEM SINAVI NEDİR?

BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak adlandırılan BİLSEM'ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sınav sonuç tarihi nedir? MEB açıkladı!
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