BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sınav sonuç tarihi nedir? MEB açıkladı!

Özel yetenekli öğrencilerin kendi alanlarındaki yönelimlerini değerlendirmeleri amaçlı yapılan BİLEM sınavları sürüyor. Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanımlama ve Yerleştirme takvimine göre BİLSEM sınavları 8 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Genel zihinsel yetenek alanı ile resim-müzik sanat yetenek alanının ayrıldığı sınavların sonuçları için MEB açıklama yaptı. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...