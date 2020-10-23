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Haberler Galeri BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ile indirimlere mutlaka göz atın! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?

ile indirimlere mutlaka göz atın! Haftanın listesinde neler var?

vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün itibarı ile raflardaki yerini alacak olan BİM aktüel ürünler listesi, dar gelirliden yüksek gelirliye kadar çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Bu doğrultuda, 23 Ekim merak ediliyor. Elektrik süpürgesinden kitaplıklı çalışma masasına, saç düzleştiriciden kadın ve erkek giyim ürünlerine kadar kadar pek çok ürünün oldukça uygun fiyatlara getirildiği BİM marketler zinciri, bu hafta da tüketiciyi bünyesine çekecek. İşte, BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 10:24
BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ile indirimlere mutlaka göz atın! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?

yayınlandı ve bugün raflarda yerini alacak. Dar gelirliden yüksek gelirliye toplumun her kesimine hitap eden BİM marketler zinciri, her hafta Cuma günü getirdiği birbirinden indirimli ürünlerle tüketiciyi kendi bünyesine çekiyor. Haftanın ise vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? İşte, raflardaki yerini alan BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünleri kataloğu…

23 EKİM 2020 BİM KATALOĞU AKTÜEL LİSTESİ GÖRÜNTÜLE

Haberimizden, haftanın tam listesine ulaşabilir, raflarda yerini alan ürünleri bulabilirsiniz.

BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ile indirimlere mutlaka göz atın! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?
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BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ile indirimlere mutlaka göz atın! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?
BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ile indirimlere mutlaka göz atın! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?
BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ile indirimlere mutlaka göz atın! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?
BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ile indirimlere mutlaka göz atın! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?
BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ile indirimlere mutlaka göz atın! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?
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