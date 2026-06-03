BİM 3-5 HAZİRAN 2026 KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!

Alışveriş tutkunları 2026 Haziran ayının ilk BİM afişinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle karavan, beyaz eşya, televizyon ve elektronik eşyaların ön plana çıktığı bu haftanın katalog bilgileri paylaşıldı. İşte uygun fiyat avantajlarıyla BİM aktüel ürünleri...