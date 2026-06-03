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Haberler Yaşam BİM 3-5 HAZİRAN 2026 KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!
Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:40

BİM 3-5 HAZİRAN 2026 KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!

BİM 3-5 Haziran 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı BİM raflarında özellikle elektronik eşyalar, küçük ev aletleri ve mutfak gereçleri kampanyası dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Böylece ev dekorasyonundan mutfak gereçlerine kadar uzanan ürün çeşitliliğine sahip olan afiş alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

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BİM 3-5 HAZİRAN 2026 KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!

Alışveriş tutkunları 2026 Haziran ayının ilk BİM afişinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle karavan, beyaz eşya, televizyon ve elektronik eşyaların ön plana çıktığı bu haftanın katalog bilgileri paylaşıldı. İşte uygun fiyat avantajlarıyla BİM aktüel ürünleri...

BİM 3-5 HAZİRAN 2026 KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!

3 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Karavan 4.10 metre - 399.000 TL
  • 7 KG çamaşır makinesi - 14.900 TL
  • Ev tipi taşınabilir buzdolabı - 9.900 TL
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BİM 3-5 HAZİRAN 2026 KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • 48 parça desenli yemek takımı - 6.490 TL
  • Alüminyum döküm kek kalıbı - 429 TL
  • Manuel rondo - 749 TL
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BİM 3-5 HAZİRAN 2026 KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Bıçak Seti - 449 TL
  • 2 bölmeli kirli sepeti - 4.990 TL
  • Standlı kesme tahtası seti - 1.190 TL
BİM 3-5 HAZİRAN 2026 KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Nevresim takımı çift kişilik - 1.549 TL
  • Runner - 299 TL
  • Bambu banyo paspası - 399 TL
BİM 3-5 HAZİRAN 2026 KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Çocuk oyuncak çeşitleri
BİM 3-5 HAZİRAN 2026 KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • 65 İNÇ TV - 39.900 TL
  • Çocuk tableti - 1.999 TL
BİM 3-5 HAZİRAN 2026 KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Ayaklı vantilatör - 1.150 TL
  • Hamur yoğurma makinesi - 4.449 TL
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#BİM

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