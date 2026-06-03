Haberler
Yaşam
BİM 3-5 HAZİRAN 2026 KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!
Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:40
BİM 3-5 HAZİRAN 2026 KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!
BİM 3-5 Haziran 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı BİM raflarında özellikle elektronik eşyalar, küçük ev aletleri ve mutfak gereçleri kampanyası dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Böylece ev dekorasyonundan mutfak gereçlerine kadar uzanan ürün çeşitliliğine sahip olan afiş alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor.