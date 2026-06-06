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BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI
Giriş Tarihi: 06.06.2026 09:51
BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI
BİM 9-10-12 Haziran 2026 indirimli ürünler afişi yayımlandı. Böylece haftanın Salı, Çarşamba ve Cuma günlerine özel hazırlanan fırsatlar alışverişseverler için ön plana çıktı. Gıda, mutfak, giyim, teknoloji ve elektronik olarak birçok çeşitte ürünün yer aldığı yeni hafta BİM aktüel kataloğu dikkat çekti.