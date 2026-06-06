BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI

2026 Haziran ayının ikinci haftası için açıklanan BİM aktüel kataloğunda; projeksiyon cihazı, saç şekillendirme aletleri, tıraş makine çeşitleri, elektrikli bisiklet ve televizyon modelleri gibi birçok kaçırılmaz fırsat ön plana çıkıyor. Böylece 9-10-12 Haziran 2026 tarihlerine özel indirimleriyle yayınlanan BİM afişi, tüketicilerin gündeminde yer aldı.