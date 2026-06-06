Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI
Giriş Tarihi: 06.06.2026 09:51

BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI

BİM 9-10-12 Haziran 2026 indirimli ürünler afişi yayımlandı. Böylece haftanın Salı, Çarşamba ve Cuma günlerine özel hazırlanan fırsatlar alışverişseverler için ön plana çıktı. Gıda, mutfak, giyim, teknoloji ve elektronik olarak birçok çeşitte ürünün yer aldığı yeni hafta BİM aktüel kataloğu dikkat çekti.

  • ABONE OL
BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI

2026 Haziran ayının ikinci haftası için açıklanan BİM aktüel kataloğunda; projeksiyon cihazı, saç şekillendirme aletleri, tıraş makine çeşitleri, elektrikli bisiklet ve televizyon modelleri gibi birçok kaçırılmaz fırsat ön plana çıkıyor. Böylece 9-10-12 Haziran 2026 tarihlerine özel indirimleriyle yayınlanan BİM afişi, tüketicilerin gündeminde yer aldı.

BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI
  • DİLİMLİ TOST PEYNİRİ - 359 TL
  • DANA KANGAL SUCUK 315 TL
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI
  • 6'LI SU - 89 TL
  • DİŞ MACUNU 139 TL

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI
  • TUVALET KAĞIDI - 375 TL
  • KAĞIT HAVLU - 225 TL

BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI
  • 3 KATLI PASTA TABANI - 109 TL
  • KAKAOLU FINDIK KREMASI - 269 TL
BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI
  • PROJEKSİYON CİHAZI - 6.500 TL
  • BUZLAŞ MAKİNESİ - 11.250 TL
  • ÇALIŞMA SANDALYESİ - 4.550 TL
BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI
  • SAHAN - 269 TL
  • DERİN TENCERE - 319 TL
  • BAMBU TEPSİ 199 TL

BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI
  • KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET - 29.900 TL
  • HOPARLÖR - 3.990 TL
  • ŞARJLI MİNİ EL FANI - 299 TL
BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI
  • 6'SI BİR ARADA ERKEK BAKIM SETİ - 1.390 TL
  • TÜRK KAHVE MAKİNESİ 2'Lİ - 3.590 TL
BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI
  • 2 TEKERLEKLİ IŞIKLI SCOOTER - 1.590 TL
  • AKROBAT ARABA - 1.590 TL
BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI
  • TSHIRT ERKEK - 259 TL
  • ŞORT ERKEK - 269 TL
BİM 9-10-12 HAZİRAN 2026 AFİŞİ YAYIMLANDI! Bu hafta aktüel ve indirimli ürünlerde neler var? BİM FIRSATLARI
  • PLASTİK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ - 59 TL
  • TERMO İKİ BÖLMELİ ÇANTA - 289 TL
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#BİM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA