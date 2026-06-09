BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM’de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...

BİM 9-10-12 Haziran 2026 kataloğu yayımlandı. Bu haftaki afişte; projeksiyon cihazı, saç şekillendirme aletleri, tıraş makine çeşitleri, tost makinesi, sürahi ve smoothie blender set, döner başlıklı diş fırçası gibi birçok yıldız ürün yer aldı. Böylece Haziran ayının ikinci haftasına özel olarak hazırlanan BİM aktüel ürünleri alışveriş gündeminde ön plana çıktı.