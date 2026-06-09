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BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM'de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...
Giriş Tarihi: 09.06.2026 10:25
BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM'de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...
BİM yeni haftaya özel afişindeki kaçırılmaz fırsatlar, vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Böylece gıda, mutfak, giyim, teknoloji ve elektronik olarak birçok çeşitte uygun fiyatlı ve indirimli ürünün yer aldığı mağazalardaki son durum alışverişsevelerin yakın takibinde yer aldı. İşte 9-10-12 Haziran BİM aktüel kataloğu…