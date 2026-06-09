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Haberler Yaşam BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM'de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...
Giriş Tarihi: 09.06.2026 10:25

BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM'de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...

BİM yeni haftaya özel afişindeki kaçırılmaz fırsatlar, vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Böylece gıda, mutfak, giyim, teknoloji ve elektronik olarak birçok çeşitte uygun fiyatlı ve indirimli ürünün yer aldığı mağazalardaki son durum alışverişsevelerin yakın takibinde yer aldı. İşte 9-10-12 Haziran BİM aktüel kataloğu…

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BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM’de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...

BİM 9-10-12 Haziran 2026 kataloğu yayımlandı. Bu haftaki afişte; projeksiyon cihazı, saç şekillendirme aletleri, tıraş makine çeşitleri, tost makinesi, sürahi ve smoothie blender set, döner başlıklı diş fırçası gibi birçok yıldız ürün yer aldı. Böylece Haziran ayının ikinci haftasına özel olarak hazırlanan BİM aktüel ürünleri alışveriş gündeminde ön plana çıktı.

BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM’de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...

BİM 9 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Dana kangal sucuk (500 g) 315 TL

Tam yağlı taze kaşar peyniri (1000 g) 379 TL

Dilimli tost peyniri (1000 g) 359 TL

Az yağlı yoğurt (3000 g) 119 TL

Bitkisel yağlı kremsos (200 ml) 18,50 TL

%0,5 yağlı süt (1 L) 39,50 TL

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BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM’de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...

BİM 9 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Çikolata aromalı protein tozu (400 g) 699 TL

Aromasız kreatin (350 g) 399 TL

Mass gainer (1,3 kg) 799 TL

Nohut cipsi çeşitleri (165 g) 139 TL

Çekirdek kahve (500 g) 499 TL

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BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM’de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...

BİM 9 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

TUVALET KAĞIDI - 375 TL

KAĞIT HAVLU - 225 TL

BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM’de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...

BİM 9 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

3 KATLI PASTA TABANI - 109 TL

KAKAOLU FINDIK KREMASI - 269 TL

BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM’de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...

BİM 10 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

PROJEKSİYON CİHAZI - 6.500 TL

BUZLAŞ MAKİNESİ - 11.250 TL

ÇALIŞMA SANDALYESİ - 4.550 TL

BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM’de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...

BİM 12 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

SAHAN - 269 TL

DERİN TENCERE - 319 TL

BAMBU TEPSİ 199 TL

BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM’de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...

BİM 12 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET - 29.900 TL

HOPARLÖR - 3.990 TL

ŞARJLI MİNİ EL FANI - 299 TL

BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM’de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...

BİM 12 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

6'SI BİR ARADA ERKEK BAKIM SETİ - 1.390 TL

TÜRK KAHVE MAKİNESİ 2'Lİ - 3.590 TL

BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM’de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...

BİM 12 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

2 TEKERLEKLİ IŞIKLI SCOOTER - 1.590 TL

AKROBAT ARABA - 1.590 TL

BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM’de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...

BİM 12 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

TSHIRT ERKEK - 259 TL

ŞORT ERKEK - 269 TL

BİM 9-10-12 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında! Bugün BİM’de indirimde neler var? Kaçırılmaz Fırsatlar...

BİM 12 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

PLASTİK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ - 59 TL

TERMO İKİ BÖLMELİ ÇANTA - 289 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#BİM

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