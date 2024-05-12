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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOGU 14-17 Mayıs: Kamp ekipmanları, ünlü markanın termosları BİM'de! İndirim şenlikleri marketlerde!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 14:28

BİM AKTÜEL KATALOGU 14-17 Mayıs: Kamp ekipmanları, ünlü markanın termosları BİM'de! İndirim şenlikleri marketlerde!

BİM aktüel kataloğu yayında. 14- 17 Mayıs Salı ve Mayıs Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için BİM'de birbirinden farklı seçenekler var. Kataloğun yıldızı "Kamp ekipmanları ve termoslar" oldu. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok temizlik malzemesinde indirim göze çarpıyor. Birçok beyaz eşya arasında indirimli fiyatlarla buzdolabı, çamaşır makinesi öne çıkıyor. Temizlik ürünleri ve çeyiz setlerindeki indirimli fiyatlar da dikkat çekiyor. İşte, 14-17 Mayıs 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL KATALOGU 14-17 Mayıs: Kamp ekipmanları, ünlü markanın termosları BİM’de! İndirim şenlikleri marketlerde!

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 14-17 Mayıs 2024 Salı ve Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BİM AKTÜEL KATALOGU 14-17 Mayıs: Kamp ekipmanları, ünlü markanın termosları BİM’de! İndirim şenlikleri marketlerde!

Yumoş 2520 ml 139,50 TL

Asperox Sparx 149,50 TL

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BİM AKTÜEL KATALOGU 14-17 Mayıs: Kamp ekipmanları, ünlü markanın termosları BİM’de! İndirim şenlikleri marketlerde!

Eker Yoğurt 139 TL

Makarna Çeşitleri 9,75 TL

BİM AKTÜEL KATALOGU 14-17 Mayıs: Kamp ekipmanları, ünlü markanın termosları BİM’de! İndirim şenlikleri marketlerde!

Keysmart Nofrost Buzdolabı 18.499 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 9.999 TL

Buzdolabı 9.999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL

BİM AKTÜEL KATALOGU 14-17 Mayıs: Kamp ekipmanları, ünlü markanın termosları BİM’de! İndirim şenlikleri marketlerde!

Verandalı Çadır 3.999 TL

Çift Katmanlı Çadır 2.599 TL

Çift Katmanlı Otomatik Çadır 2.499 TL

Otomatik Çadır 1.399 TL

Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı 799 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL

Seyahat Tip Kamp Sandalyesi 499 TL

Kamp Sandalyesi 699 TL

Uyku Tulumu 599 TL

Fileli Kamp Organizeri 139 TL

Şişme Kamp Yastığı 199 TL

Şişme Yastık 69 TL

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