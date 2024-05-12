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BİM AKTÜEL KATALOGU 14-17 Mayıs: Kamp ekipmanları, ünlü markanın termosları BİM'de! İndirim şenlikleri marketlerde!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
14:28
BİM AKTÜEL KATALOGU 14-17 Mayıs: Kamp ekipmanları, ünlü markanın termosları BİM'de! İndirim şenlikleri marketlerde!
BİM aktüel kataloğu yayında. 14- 17 Mayıs Salı ve Mayıs Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için BİM'de birbirinden farklı seçenekler var. Kataloğun yıldızı "Kamp ekipmanları ve termoslar" oldu. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok temizlik malzemesinde indirim göze çarpıyor. Birçok beyaz eşya arasında indirimli fiyatlarla buzdolabı, çamaşır makinesi öne çıkıyor. Temizlik ürünleri ve çeyiz setlerindeki indirimli fiyatlar da dikkat çekiyor. İşte, 14-17 Mayıs 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi