Haberler
Yaşam
BİM AKTÜEL KATOLOG 14-17 MAYIS 2024 FIRSATLARI || Bim aktüel katalog ile kamp ışığı, aile tipi çadır ve uyku tulumu raflarda!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
13:19
BİM AKTÜEL KATOLOG 14-17 MAYIS 2024 FIRSATLARI || Bim aktüel katalog ile kamp ışığı, aile tipi çadır ve uyku tulumu raflarda!
Bim aktüel katalog ile 14 Mayıs Salı ve 17 Mayıs Cuma ürünleri belli oldu. Bu hafta önce Bim' sonra kampa gitmek isteyenler için kamp sandalyesi, hamak, fonksiyonel kamp baltası, av bıçağı, çok amaçlı kamp ışığı, aile tipi çadır ve uyku tulumu gibi birçok kamp ekipmanı satışta olacak. Bu ürünlerin yanı sıra 15 Mayıs'tan itibaren ise buzdolabı, 4 programlı bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi de satışta olacak. İşte, Bim 14-17 Mayıs aktüel katalog ürünler ve fiyat listesi!