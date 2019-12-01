BİM aktüel ürünler 6 Aralık kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimlerle geliyor!

BİM aktüel ürünlerde 6 Aralık tarihinden itibaren dev kampanya! Her Cuma raflarındaki ürünleri yenileyerek kaliteli ve ucuz ürünlerle müşterilerini memnun eden market zincirinde bu hafta; Android işletim sistemli, 8M arka kameralı, 2 yıl garantili Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599 TL. Yüz tanıma özellikli, 64GB dahili hafızalı, 16M arka kameralı, parmak izi okuyuculu, Android işletim sistemine sahip, 2 yıl garantili Samsung Galaxy A30 Cep Telefonu 1799 TL. Paslanmaz çelik gövdeye sahip, temizlenmesi kolay parçaları ile dikkat çeken, 600 watt gücünde ve 2 yıl garantili Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 169 TL. Çıkarılabilir su hazneli, ütüleme sırasında da su dolumu imkanı sunan, kireç temizleme zamanı sesli ve ışıklı uyarı veren, 2 yıl garantili Philips Buhar Kazanlı Ütü 499 TL. Peki, daha birçok üründe kampanya sunan BİM aktüel ürünler'de bu hafta neler var? İşte 6 Aralık tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu...