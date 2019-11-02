BİM aktüel ürünler kataloğu burada! Bim aktüel ürünlerde 8 Kasım'dan itibaren şok indirim olacak!

Bim aktüel ürünler katalağu yayınlandı. Yeni haftada 8 Kasım tarihinden itibaren yine müşterilerine hem hesaplı hem de kaliteli ürünler sunacak. Her hafta raflarında yer alan fırsatlar tüketicilerini memnun eden market zinciri için vatandaşlar araştırmalara başladı. Cuma günü itibariyle Bim Aktüel ürünler yenilenerek müşterilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle teknolojik aletlerde yer alan indirimler müşterilerin dikkatini çekiyor. Peki, bu hafta Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte o dev indirim…