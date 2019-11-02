BİM aktüel ürünler kataloğu burada! Bim aktüel ürünlerde 8 Kasım'dan itibaren şok indirim olacak!

BİM aktüel ürünler kataloğu burada! Bim aktüel ürünlerde 7 Kasım'dan itibaren şok indirim olacak!

BİM Aktüel ürünler 8 Kasım tarihinden itibaren büyük fırsatlarla geliyor. Ucuzluğu ve kaliteyi bir arada sunan market zincirinin aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak araştırılıyor. Müşteri kitlesini her geçen gün büyüten BİM indirimli ürünlerinde bu hafta; teknoloji aletleri gibi birçok üründe dev indirim müşterileri bekliyor olacak. İşte sınırlı sayıdaki bu ürünler için haberimizde yer alan o indirimli liste…