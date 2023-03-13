TOKİ Bingöl arsa kura çekimi sonuçları 13 Mart 2023: Bingöl müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim Arsa kuraları kaldığı yerden tüm hızıyla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni kura çekimi tarihleri takvimini paylaştı. Buna göre, 13 Mart Pazartesi bugün Bingöl arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Bingöl Merkez'de 440 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Konut yerine arsa başvurusu yapan vatandaşlar, Bingöl TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Bingöl TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın ardından erişime açılacak. İşte, 13 Mart 2023 Bingöl TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...