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Bir anda olmuyor, yavaş yavaş tükeniyor! Esra Ezmeci açıkladı: İlişkinin sessizce bittiğini gösteren 6 işaret
Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:13
Bir anda olmuyor, yavaş yavaş tükeniyor! Esra Ezmeci açıkladı: İlişkinin sessizce bittiğini gösteren 6 işaret
Bazı ilişkiler bir anda bitmiyor; taraflardan biri ya da ikisi ilgisini, merakını ve çabasını yavaş yavaş azaltıyor. "Yavaş ayrılık kültürü" olarak tanımlanan bu süreçte ilişki devam ediyor gibi görünse de duygusal bağ giderek zayıflıyor. Bu durum iki tarafı da yıpratırken; açık konuşmak, sınır koymak ve ilişkinin geleceğine net karar vermek büyük önem taşıyor.