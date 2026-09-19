Bir anda olmuyor, yavaş yavaş tükeniyor! Esra Ezmeci açıkladı: İlişkinin sessizce bittiğini gösteren 6 işaret

Sosyal medyada herkesin ilişkisi "mükemmel" görünüyor. Kendi ilişkisindeki soğukluğu gören kişi "belki de normaldir, herkesin ilişkisi böyledir" diyebiliyor. Ya da tersine, "bizde bir şeyler yanlış" diye panikleyebiliyor. Her iki durumda da gerçekçi değerlendirme zorlaşıyor. Bu sürecin en ağır yanı, çoğu zaman her iki tarafı da yıpratmasıdır. Vazgeçen taraf için: "Neden hala buradayım?" sorusu, suçluluk, kararsızlık, bazen de "belki düzelir" umuduyla kendini kandırma. Bu, uzun süre duygusal enerjiyi emer. Vazgeçilen taraf için: Reddedilmiştik, değersizlik hissi, sürekli "ne yaptım yanlış?" sorgusu. Üstelik net bir açıklama olmadığı için yas süreci de tamamlanamaz. İnsan bir türlü "bitti" diyemez, dolayısıyla yasını da yaşayamaz. Çocuk varsa durum daha da karmaşıklaşır. Ebeveynler ilişkiyi "çocuklar için" idare etmeye çalışır.