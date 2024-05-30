Bir Deniz Akkaya vakası daha: 16 yaşındaki eve geç gelme diyen dayısını bıçakladı!

DAYISINI BIÇAKLADI

İddiaya göre, kendisine kötü söylemlerde bulunup darp etmesi üzerine İ.A., bıçakla dayısına saldırdı. Murat T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyıp asansöre bindirdi.