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Bir Deniz Akkaya vakası daha: 16 yaşındaki eve geç gelme diyen dayısını bıçakladı!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
09:55
Bir Deniz Akkaya vakası daha: 16 yaşındaki eve geç gelme diyen dayısını bıçakladı!
Türkiye Deniz Akkaya ile kızı Ayşe arasındaki tartışmayı konuşurken benzer bir olay Erzurum'da yaşandı. Erzurum'da 16 yaşındaki İ.A. ile dayısı Murat T. arasında eve geç gelme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Genç kız dayısını bıçakla ağır yaraladı! Hastaneye kaldırılan Murat T., kurtarılamadı. Olay sonrası İ.A.'nın kanlar içinde kalan dayısını yerlerde sürüklediği anlar, şaşkınlık yarattı!