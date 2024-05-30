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Haberler Yaşam Bir Deniz Akkaya vakası daha: 16 yaşındaki eve geç gelme diyen dayısını bıçakladı!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 09:55

Bir Deniz Akkaya vakası daha: 16 yaşındaki eve geç gelme diyen dayısını bıçakladı!

Türkiye Deniz Akkaya ile kızı Ayşe arasındaki tartışmayı konuşurken benzer bir olay Erzurum'da yaşandı. Erzurum'da 16 yaşındaki İ.A. ile dayısı Murat T. arasında eve geç gelme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Genç kız dayısını bıçakla ağır yaraladı! Hastaneye kaldırılan Murat T., kurtarılamadı. Olay sonrası İ.A.'nın kanlar içinde kalan dayısını yerlerde sürüklediği anlar, şaşkınlık yarattı!

Ayşe Nur ERDOĞDU
Bir Deniz Akkaya vakası daha: 16 yaşındaki eve geç gelme diyen dayısını bıçakladı!

Korkunç olay Erzurum'un Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Kavak Konutları'nda meydana geldi. Bir hafta önce annesi ile yaşadığı Erzincan'dan Erzurum'a anneannesinin yanına gelen İ.A., önceki akşam saat 21.00 sıralarında arkadaşları ile gezmek için dışarı çıktı ve saat 23.00 sıralarında eve döndü.

Bir Deniz Akkaya vakası daha: 16 yaşındaki eve geç gelme diyen dayısını bıçakladı!

Sabaha karşı 02.00 sıralarında eve içkili gelen dayısı Murat T. ile İ.A. arasında akşamları sokağa çıkma yüzünden tartışma çıktı.

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Bir Deniz Akkaya vakası daha: 16 yaşındaki eve geç gelme diyen dayısını bıçakladı!

DAYISINI BIÇAKLADI

İddiaya göre, kendisine kötü söylemlerde bulunup darp etmesi üzerine İ.A., bıçakla dayısına saldırdı. Murat T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyıp asansöre bindirdi.

Bir Deniz Akkaya vakası daha: 16 yaşındaki eve geç gelme diyen dayısını bıçakladı!

Yaralı, ardından ambulansa konuldu. İ.A.'nın yaraladığı dayısının taşınmasına yardım ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Ağır yaralanan Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir Deniz Akkaya vakası daha: 16 yaşındaki eve geç gelme diyen dayısını bıçakladı!

20 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan İ.A.'nın 'Kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, tehdit ve hakaret' suçlarından 20 adet suç kaydı bulunduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk şube tarafından arandığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan İ.A., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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