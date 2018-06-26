Bir doğa harikası: Mençuna Şelalesi

Başlı başına bir doğa harikası olan Kamilet Vadisi'nin cennet köşelerinden sadece biri Mençuna Şelalesi. İşte Artvin'de son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çeken Mençuna Şelalesi... Başlı başına bir doğa harikası olan Kamilet Vadisi'nin cennet köşelerinden sadece biri Mençuna Şelalesi. Artvin, Arhavi merkezi geçtikten sonra, Mençuna Şelalesi'ne gitmeden önce doğayla iç içe olan Çifte Köprü'ye geliyoruz. Tüm Karadeniz bölgesinde sıklıkla görebileceğiniz kemer köprüler bulunmakta, birbirine bağlanan iki derenin üstüne kurulan köprüler bölgenin en güzel tarihi köprülerinden şüphesiz. 1850'li yıllarda inşa edildiği tahmin edilen köprülerin biri Kamilet Deresi, diğeri ise Soğucak Deresi üzerinde yer alıyor. Her iki köprünün de uzunluğu 35,5 metre ve sadece yaya geçişi için kullanılmakta. Çifteköprü'yü geçtikten sonra sağdan beton yola giriyorsunuz. Buradan sonra 6 kilometrelik bir yol kalıyor ama bu yolun sadece 3 kilometresi beton 3 kilometresi henüz yapılmamış bozuk bir yol. Bozuk olmasına rağmen çok büyük riskleri yok aracınızla rahatlıkla gidebilirsiniz. Dereye paralel yapacağınız 6 kilometrelik yolculuktan sonra Mençuna Konakları'na ait olan tesislere varıyoruz. Aracınızı tesislerde bıraktıktan sonra Mençuna Şelalesi'ne 20 dakika süren bir patikadan çıkıyorsunuz.