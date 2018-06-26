Bir doğa harikası: Mençuna Şelalesi

Çifteköprü'yü geçtikten sonra sağdan beton yola giriyorsunuz. Buradan sonra 6 kilometrelik bir yol kalıyor ama bu yolun sadece 3 kilometresi beton 3 kilometresi henüz yapılmamış bozuk bir yol. Bozuk olmasına rağmen çok büyük riskleri yok aracınızla rahatlıkla gidebilirsiniz.