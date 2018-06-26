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Başlı başına bir olan Kamilet Vadisi'nin cennet köşelerinden sadece biri .

İşte 'de son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çeken Mençuna Şelalesi...

Giriş Tarihi: 26.06.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 15:53
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Bir doğa harikası: Mençuna Şelalesi

Başlı başına bir olan Kamilet Vadisi'nin cennet köşelerinden sadece biri .

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Bir doğa harikası: Mençuna Şelalesi

, Arhavi merkezi geçtikten sonra, 'ne gitmeden önce doğayla iç içe olan Çifte Köprü'ye geliyoruz.

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Bir doğa harikası: Mençuna Şelalesi

Tüm Karadeniz bölgesinde sıklıkla görebileceğiniz kemer köprüler bulunmakta, birbirine bağlanan iki derenin üstüne kurulan köprüler bölgenin en güzel tarihi köprülerinden şüphesiz.

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Bir doğa harikası: Mençuna Şelalesi

1850'li yıllarda inşa edildiği tahmin edilen köprülerin biri Kamilet Deresi, diğeri ise Soğucak Deresi üzerinde yer alıyor.

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Bir doğa harikası: Mençuna Şelalesi

Her iki köprünün de uzunluğu 35,5 metre ve sadece yaya geçişi için kullanılmakta.

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Bir doğa harikası: Mençuna Şelalesi

Çifteköprü'yü geçtikten sonra sağdan beton yola giriyorsunuz. Buradan sonra 6 kilometrelik bir yol kalıyor ama bu yolun sadece 3 kilometresi beton 3 kilometresi henüz yapılmamış bozuk bir yol. Bozuk olmasına rağmen çok büyük riskleri yok aracınızla rahatlıkla gidebilirsiniz.

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Bir doğa harikası: Mençuna Şelalesi

Dereye paralel yapacağınız 6 kilometrelik yolculuktan sonra Mençuna Konakları'na ait olan tesislere varıyoruz. Aracınızı tesislerde bıraktıktan sonra 'ne 20 dakika süren bir patikadan çıkıyorsunuz.

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