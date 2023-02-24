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Bir fedakarlık hikayesi! Japon gazeteci ile Polonyalı youtuber onlar için Türkiye'ye geliyor
Giriş Tarihi: 24.02.2023 07:52
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
07:54
Bir fedakarlık hikayesi! Japon gazeteci ile Polonyalı youtuber onlar için Türkiye'ye geliyor
Niğde'de yaşayan Hüseyin Uçar (19) ile Samet Boğazoğlu (25) depremde büyük hasar gören 324 kilometre uzaklıktaki Nurdağı'na gitmek için yola çıktı. Yorgunluktan yolda uyuyakalan iki arkadaş yanlışlıkla Osmaniye'ye gitti. İki kafadar Nurdağı'na gitmek için Osmaniye'den otobüse bindi.