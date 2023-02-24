Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bir fedakarlık hikayesi! Japon gazeteci ile Polonyalı youtuber onlar için Türkiye'ye geliyor
Giriş Tarihi: 24.02.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 07:54

Bir fedakarlık hikayesi! Japon gazeteci ile Polonyalı youtuber onlar için Türkiye'ye geliyor

Niğde'de yaşayan Hüseyin Uçar (19) ile Samet Boğazoğlu (25) depremde büyük hasar gören 324 kilometre uzaklıktaki Nurdağı'na gitmek için yola çıktı. Yorgunluktan yolda uyuyakalan iki arkadaş yanlışlıkla Osmaniye'ye gitti. İki kafadar Nurdağı'na gitmek için Osmaniye'den otobüse bindi.

Ceyhan TORLAK
Bir fedakarlık hikayesi! Japon gazeteci ile Polonyalı youtuber onlar için Türkiye’ye geliyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Bir fedakarlık hikayesi! Japon gazeteci ile Polonyalı youtuber onlar için Türkiye’ye geliyor

Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından afet bölgesine yardımlar gelirken, Niğde'de yaşayan Hüseyin Uçar (19) ile Samet Boğazoğlu isimli iki arkadaş bölgede büyük bir deprem olduğunu duyunca hiç düşünmeden yola koyuldu. Hüseyin ve Samet arkadaşlarının minibüsü ile 324 kilometre uzaklıktaki Nurdağı'na gitmek için yola çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir fedakarlık hikayesi! Japon gazeteci ile Polonyalı youtuber onlar için Türkiye’ye geliyor

UYUYAKALDILAR NURDAĞI YERİNE OSMANİYE'YE GİTTİLER

Yorgunluktan yolda uyuyakalan iki arkadaş Osmaniye'de uyandı. İki kafadar bu kez de Nurdağı'na gitmek için Osmaniye'den otobüse bindi. Yolda yaşadıkları aksilik nedeniyle depremden bir gün sonra Nurdağı'na varabilen Hüseyin ve Samet, yanlarındaki getirdikleri hilti ve aletlerle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İlçede yaklaşık 5 gün arama kurtarma çalışmalarına katılan iki arkadaş 7 kişiyi enkazdan kurtardı.

Bir fedakarlık hikayesi! Japon gazeteci ile Polonyalı youtuber onlar için Türkiye’ye geliyor

Şimdi de İHH tarafından Aslanlı Mahallesi'nde kurulan çadır kentte hazırlanan yemekleri depremzedelere dağıtıyorlar, enkazdan kurtarılan yarılılara pansuman yapıyorlar.

Bir fedakarlık hikayesi! Japon gazeteci ile Polonyalı youtuber onlar için Türkiye’ye geliyor

Samet ve Hüseyin zaman zaman çikolata ve yiyecek dağıttıkları çocuklarla da ilgileniyor. Niğde İHH'nın kurduğu aşevinde yemek yapımına yardımcı olan iyiliksever iki arkadaş, depremzedelere ihtiyaç malzemesi ulaştırılması için bölgede çalışmaya devam ediyor.

SON DAKİKA