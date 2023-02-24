Bir fedakarlık hikayesi! Japon gazeteci ile Polonyalı youtuber onlar için Türkiye’ye geliyor

Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından afet bölgesine yardımlar gelirken, Niğde'de yaşayan Hüseyin Uçar (19) ile Samet Boğazoğlu isimli iki arkadaş bölgede büyük bir deprem olduğunu duyunca hiç düşünmeden yola koyuldu. Hüseyin ve Samet arkadaşlarının minibüsü ile 324 kilometre uzaklıktaki Nurdağı'na gitmek için yola çıktı.