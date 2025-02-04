BİR GECE MASALI 20 BÖLÜM İZLE! ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı 20. bölümüyle izleyicileri ATV ekranlarına topluyor. Bu haftaki bölümde duygusal yüzleşmeler, sürpriz gelişmeler ve gerilim dolu anlar zirveye ulaşıyor. İlişkisine ara verme kararı alan Canfeza, Kürşat'ın evine gidiyor. Bu beklenmedik gelişme, karakterler arasındaki dengeleri tamamen değiştirirken olayların fitilini de ateşliyor. İşte, 4 Şubat 2025 tarihli Bir Gece Masalı 20. son bölüm izle ekranı.