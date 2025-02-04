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BİR GECE MASALI 20 BÖLÜM İZLE! ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle
Giriş Tarihi: 04.02.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
18:37
BİR GECE MASALI 20 BÖLÜM İZLE! ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle
ATV ekranlarında izleyiciyi ekrana kilitleyen Bir Gece Masalı, 4 Şubat 2025 tarihli 20. bölümüyle ekrana geliyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı dizinin bu haftaki bölümünde Mahir'den öğrendiği gerçekle sarsılan Canfeza, büyük bir öfke ve hayal kırıklığı içinde ilişkisine ara verme kararı alır. Çıkış yolu arayan Canfeza, Kürşat'ın evine giderek yeni bir başlangıç yapmaya çalışır. İşte, ATV ile Bir Gece Masalı 20. bölüm izle ekranı.