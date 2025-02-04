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Haberler Yaşam BİR GECE MASALI 20 BÖLÜM İZLE! ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle
Giriş Tarihi: 04.02.2025 18:37 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:37

BİR GECE MASALI 20 BÖLÜM İZLE! ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle

ATV ekranlarında izleyiciyi ekrana kilitleyen Bir Gece Masalı, 4 Şubat 2025 tarihli 20. bölümüyle ekrana geliyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı dizinin bu haftaki bölümünde Mahir'den öğrendiği gerçekle sarsılan Canfeza, büyük bir öfke ve hayal kırıklığı içinde ilişkisine ara verme kararı alır. Çıkış yolu arayan Canfeza, Kürşat'ın evine giderek yeni bir başlangıç yapmaya çalışır. İşte, ATV ile Bir Gece Masalı 20. bölüm izle ekranı.

BİR GECE MASALI 20 BÖLÜM İZLE! ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı 20. bölümüyle izleyicileri ATV ekranlarına topluyor. Bu haftaki bölümde duygusal yüzleşmeler, sürpriz gelişmeler ve gerilim dolu anlar zirveye ulaşıyor. İlişkisine ara verme kararı alan Canfeza, Kürşat'ın evine gidiyor. Bu beklenmedik gelişme, karakterler arasındaki dengeleri tamamen değiştirirken olayların fitilini de ateşliyor. İşte, 4 Şubat 2025 tarihli Bir Gece Masalı 20. son bölüm izle ekranı.

BİR GECE MASALI 20 BÖLÜM İZLE! ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM İZLE

4 Şubat 2025 tarihili Bir Gece Masalı yeni bölümü saat 20.00'da ATV ekranlarında başlıyor. Diziyi izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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BİR GECE MASALI 20 BÖLÜM İZLE! ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle

BİR GECE MASALI 20. BÖLÜM KONUSU

Mahir'den öğrendiği gerçekle çok öfkelenen ve kırılan Canfeza, ilişkilerine bir mola vermeye karar vererek Kürşat'ın evine gider.

BİR GECE MASALI 20 BÖLÜM İZLE! ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle

Mahir bir yandan kendini affettirmeye çalışırken bir yandan ailesinin sorunlarıyla baş etmek zorunda kalır.

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