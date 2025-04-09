Bir Gece Masalı 29. Bölüm Fragman | “Her kavgamızın sonunda böyle olacak...” Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

Sevde'nin ölümü ailede büyük üzüntüye yol açarken Ferman'ın artık evlenmek için hiçbir engeli kalmamıştır. Ancak ailesini karşısında bulur. Mahir ve Canfeza ilişkilerini onarmaya çalışırken Süreyya'nın Kürşat'la yaptığı konuşma Ozan'a bir kapı açar ve Canfeza'ya söylediği yalanlarla onu lansmana gelmeye ikna eder. Ozan'ın Raşit'le bağlantısını çözen Mahir ise Canfeza'nın lansmana gittiğini duyunca deliye döner.