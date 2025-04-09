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Bir Gece Masalı 29. Bölüm Fragman | “Her kavgamızın sonunda böyle olacak...” Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 00:29
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
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Bir Gece Masalı 29. Bölüm Fragman | “Her kavgamızın sonunda böyle olacak...” Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, izleyicilerini her hafta ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 28. bölümünde yaşanan heyecan verici gelişmelerin ardından, gözler şimdi 29. bölüm fragmanına çevrildi. Mahir ve Canfeza arasındaki ilişkinin geleceği, Ferman'ın aldığı önemli kararlar ve aile içindeki dengeler, yeni bölümde nasıl şekillenecek? Peki, Bir Gece Masalı 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...