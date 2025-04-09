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Haberler Yaşam Bir Gece Masalı 29. Bölüm Fragman | “Her kavgamızın sonunda böyle olacak...” Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 00:29 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 00:30

Bir Gece Masalı 29. Bölüm Fragman | “Her kavgamızın sonunda böyle olacak...” Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, izleyicilerini her hafta ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 28. bölümünde yaşanan heyecan verici gelişmelerin ardından, gözler şimdi 29. bölüm fragmanına çevrildi. Mahir ve Canfeza arasındaki ilişkinin geleceği, Ferman'ın aldığı önemli kararlar ve aile içindeki dengeler, yeni bölümde nasıl şekillenecek? Peki, Bir Gece Masalı 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Bir Gece Masalı 29. Bölüm Fragman | Her kavgamızın sonunda böyle olacak... Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

Dram ve aşk dolu sahneleriyle dikkat çeken Bir Gece Masalı dizisi, 29. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir Gece Masalı 28. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. ATV'nin resmi kanalları ve sosyal medya hesapları üzerinden fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılıyor.

Bir Gece Masalı 29. Bölüm Fragman | Her kavgamızın sonunda böyle olacak... Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

BİR GECE MASALI 29. BÖLÜM FRAGMANI

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

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Bir Gece Masalı 29. Bölüm Fragman | Her kavgamızın sonunda böyle olacak... Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

BİR GECE MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir'in evi terk etmesi sonrasında hem endişeli hem de öfkeli olan Canfeza babasının söyledikleriyle korkuya kapılır. Canfeza Mahir'i eve döndürmek için elinden geleni yaparken Mahir'in aslında hiç gitmediğinden habersizdir.

Bir Gece Masalı 29. Bölüm Fragman | Her kavgamızın sonunda böyle olacak... Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

Sevde'nin ölümü ailede büyük üzüntüye yol açarken Ferman'ın artık evlenmek için hiçbir engeli kalmamıştır. Ancak ailesini karşısında bulur. Mahir ve Canfeza ilişkilerini onarmaya çalışırken Süreyya'nın Kürşat'la yaptığı konuşma Ozan'a bir kapı açar ve Canfeza'ya söylediği yalanlarla onu lansmana gelmeye ikna eder. Ozan'ın Raşit'le bağlantısını çözen Mahir ise Canfeza'nın lansmana gittiğini duyunca deliye döner.

Bir Gece Masalı 29. Bölüm Fragman | Her kavgamızın sonunda böyle olacak... Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!