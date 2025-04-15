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BİR GECE MASALI 29. BÖLÜM İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle kesintisiz
Giriş Tarihi: 15.04.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
17:29
BİR GECE MASALI 29. BÖLÜM İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle kesintisiz
Bir Gece Masalı 29. bölümüyle izleyicileri ATV ekranlarına topluyor. Heyecanın tırmandığı yeni bölümde, izleyicileri soluksuz bırakacak olaylar yaşanıyor. Bu haftaki bölümde Canfeza'nın abisinin Raşit ile bağlantısını öğrenmesi; Mahir ile arasında yeni bir işbirliği doğurur. İkili haftalardır süren problemlerini Urfalı ve Şehrazad gibi çözerken, bir yandan da aşk tazeler. İşte, 15 Nisan 2025 tarihli Bir Gece Masalı 24. son bölüm izle kesintisiz, full HD, tek parça seçenekleri.