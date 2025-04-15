BİR GECE MASALI 29. BÖLÜM İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle kesintisiz

ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Bir Gece Masalı 29. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde yer aldığı yapımın 15 Nisan 2025 tarihli bu haftaki bölümünde heyecanın hız kesmeden devam edecek. Canfeza'nın abisinin Raşit ile bağlantısını öğrenmesi; Mahir ile arasında yeni bir işbirliği doğurur. İkili haftalardır süren problemlerini Urfalı ve Şehrazad gibi çözerken, bir yandan da aşk tazeler. İşte, ATV ile Bir Gece Masalı 29. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.