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Giriş Tarihi: 15.04.2025 17:29 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 17:29

BİR GECE MASALI 29. BÖLÜM İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle kesintisiz

Bir Gece Masalı 29. bölümüyle izleyicileri ATV ekranlarına topluyor. Heyecanın tırmandığı yeni bölümde, izleyicileri soluksuz bırakacak olaylar yaşanıyor. Bu haftaki bölümde Canfeza'nın abisinin Raşit ile bağlantısını öğrenmesi; Mahir ile arasında yeni bir işbirliği doğurur. İkili haftalardır süren problemlerini Urfalı ve Şehrazad gibi çözerken, bir yandan da aşk tazeler. İşte, 15 Nisan 2025 tarihli Bir Gece Masalı 24. son bölüm izle kesintisiz, full HD, tek parça seçenekleri.

BİR GECE MASALI 29. BÖLÜM İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle kesintisiz

ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Bir Gece Masalı 29. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde yer aldığı yapımın 15 Nisan 2025 tarihli bu haftaki bölümünde heyecanın hız kesmeden devam edecek. Canfeza'nın abisinin Raşit ile bağlantısını öğrenmesi; Mahir ile arasında yeni bir işbirliği doğurur. İkili haftalardır süren problemlerini Urfalı ve Şehrazad gibi çözerken, bir yandan da aşk tazeler. İşte, ATV ile Bir Gece Masalı 29. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.

BİR GECE MASALI 29. BÖLÜM İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle kesintisiz

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM İZLE

15 Nisan 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

BİR GECE MASALI İZLEMEK TIKLAYINIZ

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BİR GECE MASALI 29. BÖLÜM İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle kesintisiz

BİR GECE MASALI 29. BÖLÜM KONUSU

Canfeza'nın abisinin Raşit ile bağlantısını öğrenmesi; Mahir ile arasında yeni bir işbirliği doğurur. İkili haftalardır süren problemlerini Urfalı ve Şehrazad gibi çözerken, bir yandan da aşk tazeler. Kırdıklarını onaran sadece ikisi değildir.

BİR GECE MASALI 29. BÖLÜM İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle kesintisiz

Sare de annesi ve abisindeki garipliği fark eder ve hem hatalarını onarmaya çalışır hem de Mahir ve Canfeza'ya ummadıkları bir ipucu verir.

BİR GECE MASALI 29. BÖLÜM İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle kesintisiz

Mahir ve Canfeza'nın birlikte hareket etmesi Ozan'ın planlarını bozmaktadır. İkilinin iş birliğinden habersiz olan Ozan, panikle yanlış hamle yaparak Gökçe'yi eve getirir. Mahir ve Canfeza ise kızı bulmak için büyük bir risk alarak gizlice Ozan'ın evine girer.