Giriş Tarihi: 10.09.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
23:08
Bir Gece Masalı 3. Bölüm fragmanı heyecanı | ATV ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Bir Gece Masalı 3. Bölüm fragmanı için ATV ekranlarına dönüldü. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan yapım son olarak 2. bölümü ile seyircisi ile buluşmuştu. Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı yapımda son olarak Mahir'in Şehrazad'ın aslında Kürşat Kilimci'nin kızı Canfeza olduğunu öğrenmesi onu zor bir duruma sokmuştu. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Bir Gece Masalı 3. bölüm fragmanı ve tüm detaylar.