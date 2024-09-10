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Giriş Tarihi: 10.09.2024 23:08 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 23:08

Bir Gece Masalı 3. Bölüm fragmanı heyecanı | ATV ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Bir Gece Masalı 3. Bölüm fragmanı için ATV ekranlarına dönüldü. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan yapım son olarak 2. bölümü ile seyircisi ile buluşmuştu. Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı yapımda son olarak Mahir'in Şehrazad'ın aslında Kürşat Kilimci'nin kızı Canfeza olduğunu öğrenmesi onu zor bir duruma sokmuştu. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Bir Gece Masalı 3. bölüm fragmanı ve tüm detaylar.

Bir Gece Masalı 3. Bölüm fragmanı heyecanı | ATV ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak araştırılıyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artıyor. Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Bir Gece Masalı 3. Bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler….

Bir Gece Masalı 3. Bölüm fragmanı heyecanı | ATV ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM İZLE

10 Eylül tarihinde yayınlanan Bir Gece Masalı 2. bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

BİR GECE MASALI İZLE ATV EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Bir Gece Masalı 3. Bölüm fragmanı heyecanı | ATV ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

BİR GECE MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI

Her hafta salı günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz.

BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bir Gece Masalı 3. Bölüm fragmanı heyecanı | ATV ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM KONUSU

Mahir'in Şehrazad'ın aslında Kürşat Kilimci'nin kızı Canfeza olduğunu öğrenmesi onu zor bir duruma sokar. Bir plan yapmaya mecburdur.

Bir Gece Masalı 3. Bölüm fragmanı heyecanı | ATV ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Bir yanda babasına verdiği söz ve yapacağı operasyon, öte yanda ilk görüşte âşık olduğu bir masal prensesi. Kusursuz bir plan kurduğunu düşünen Mahir'i, Canfeza'nın Selim'le oynadığı bir kumar çıkmaza sokar.

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