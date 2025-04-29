BİR GECE MASALI 31. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerden tam not alan Bir Gece Masalı, 31. bölüm fragmanıyla yeniden gündeme oturdu. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasına adını yazdıran yapımın yapımcılığını Nazlı Heptürk üstlenirken, proje NGM imzası taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle öne çıkan Bir Gece Masalı, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki, bu hafta neler yaşanacak? İşte yeni bölümle ilgili merak edilen detaylar...