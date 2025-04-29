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BİR GECE MASALI 31. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
23:23
BİR GECE MASALI 31. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, bu akşam saat 20.00'de 30. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Reytinglerdeki yükselişini sürdüren yapım, her yeni bölümüyle izleyicilerin merakını artırıyor. Peki, Bir Gece Masalı 31. bölüm fragmanı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...