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Bir Gece Masalı 34. bölüm izle! "Canfeza ve Mahir'in bebek heyecanı!" ATV ile Bir Gece Masalı son bölüm izle
Giriş Tarihi: 27.05.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
17:56
Bir Gece Masalı 34. bölüm izle! "Canfeza ve Mahir'in bebek heyecanı!" ATV ile Bir Gece Masalı son bölüm izle
Bir Gece Masalı 34. bölümüyle ATV'de izleyiciyle buluşuyor! Başrollerinde Su Burcu Yazgı Çoşkun ve Burak Deniz'in yer aldığı etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, her Salı akşamı ekran başındaki yerini alıyor. Yeni bölümde nikahta iki aileye bebek müjdesi verilirken Afet'in Sevde'nin ölümüne sebep olduğu videonun ortaya çıkmasıyla ortalık iyice karışır. Bir Gece Masalı son bölümü izle