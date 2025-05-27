Bir Gece Masalı 34. bölüm izle! "Canfeza ve Mahir'in bebek heyecanı!" ATV ile Bir Gece Masalı son bölüm izle

"Sevgili ailem, bebeğimiz olacak!"

Afet'in son anda vicdanının sesini dinlemesi ve Canfeza'yı kurtarması herkese rahat bir nefes aldırır. Mahir eksik kalan her şeyi tamamlamak için nikah tazelemeye karar verir. Her şey en baştan olması gerektiği gibi olacaktır. Nikahta iki aileye bebek müjdesi verilirken Afet'in Sevde'nin ölümüne sebep olduğu videonun ortaya çıkmasıyla ortalık iyice karışır.