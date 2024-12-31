Haberler
Yaşam
BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? Bir Gece Masalı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 ATV TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
15:34
BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? Bir Gece Masalı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 ATV TV yayın akışı
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Gece Masalı her salı akşamı izleyicilerle buluşuyor. Ancak Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı yapım 31 Aralık 2024 ATV yayın akışında yer almadı. Durum böyle olunca " Bir Gece Masalı bugün neden yok, 18. bölüm ne zaman yayınlanacak?" gibi soruları gündeme getirdi. Peki; Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm detaylar...