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Haberler Yaşam BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? Bir Gece Masalı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 ATV TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:34

BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? Bir Gece Masalı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 ATV TV yayın akışı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Gece Masalı her salı akşamı izleyicilerle buluşuyor. Ancak Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı yapım 31 Aralık 2024 ATV yayın akışında yer almadı. Durum böyle olunca " Bir Gece Masalı bugün neden yok, 18. bölüm ne zaman yayınlanacak?" gibi soruları gündeme getirdi. Peki; Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm detaylar...

BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? Bir Gece Masalı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 ATV TV yayın akışı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı heyecan dolu hikayesi ile milyonları ekran başına kilitliyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun gibi isimleri kadrosunda bir araya getiren dizi, her Salı akşamı ekranlarda yerini alıyor. Fakat Bir Gece Masalı, ATV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Bu durum, dizinin hayranlarını Bir Gece Masalı yeni bölüm tarihi hakkında araştırma yapmaya yönlendirdi. Peki, Bir Gece Masalı bu akşam yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 31 Aralık 2024 ATV yayın akışı ve tüm detaylar...

BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? Bir Gece Masalı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 ATV TV yayın akışı

BİR GECE MASALI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Yılbaşı haftası nedeniyle dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmayacak.

Her salı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, bu akşam yeni bölümü ile yayınlanmayacak.

31 Aralık 2024 atv yayın akışına göre bugün 20:00'da Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel bölümü ile seyirci ile buluşacak.

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BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? Bir Gece Masalı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 ATV TV yayın akışı

BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizi gibi Bir Gece Masalı dizisinin de yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

Ancak Bir Gece Masalı, önümüzdeki haftadan itibaren normal yayın akışına geri dönecek.

Sevilen dizinin 18. yeni bölümü, 7 Ocak 2025 Salı akşamı izleyicilerle buluşacak.

BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? Bir Gece Masalı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 ATV TV yayın akışı

ATV KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
00:30 Bir Gece Masalı
03:10 Aldatmak

BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? Bir Gece Masalı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 ATV TV yayın akışı

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

Canfeza'nın babasını takip ederek Boris, Selim ve Kürşat ittifakına şahit olmasına çok öfkelenen Mahir; Canfeza'ya babasıyla işbirliği yapacağını söyleyemeyeceği için yalan söylemek zorunda kalır.

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