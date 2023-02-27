Haberler Yaşam Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı ile Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayınlanacak mı, 23. bölüm ne zaman?

Giriş Tarihi: 27.02.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 16:50

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı ile Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayınlanacak mı, 23. bölüm ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayın tarihi izleyici tarafından mercek altına alınıyor. Ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş depreminin ardından dizilere ara verilmiş, yeni bölümlerin yayınları ileri bir tarihe atılmıştı. Dizinin yayın gününün gelmesi üzerine diziseverler Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, diziler başladı mı gibi sorularla araştırmalara başladı. Peki Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yok mu, 23. Bölüm ne zaman? İşte 27 Şubat ATV yayın akışı ile bu sorunun yanıtı.