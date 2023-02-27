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Haberler Yaşam Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı ile Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayınlanacak mı, 23. bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.02.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 16:50

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı ile Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayınlanacak mı, 23. bölüm ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayın tarihi izleyici tarafından mercek altına alınıyor. Ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş depreminin ardından dizilere ara verilmiş, yeni bölümlerin yayınları ileri bir tarihe atılmıştı. Dizinin yayın gününün gelmesi üzerine diziseverler Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, diziler başladı mı gibi sorularla araştırmalara başladı. Peki Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yok mu, 23. Bölüm ne zaman? İşte 27 Şubat ATV yayın akışı ile bu sorunun yanıtı.

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı ile Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayınlanacak mı, 23. bölüm ne zaman?

ATV'nin Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün de izleyicinin merak konusu halini aldı. Dizi çekimlerinin başlayıp başlamadığını merak eden diziseverler Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu diye merak ediyor. İşte ile Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, 23. Bölüm ne zaman sorusunun yanıtı ile ATV yayın akışı!

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı ile Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayınlanacak mı, 23. bölüm ne zaman?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM VAR MI?

Bir Küçük Gün Işığı bugün ATV yayın akışında yer alıyor. Dizinin 23. Yeni bölümü bu akşam ekranlarda izleyiciyle buluşacak.

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Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı ile Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayınlanacak mı, 23. bölüm ne zaman?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı ile Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm yayınlanacak mı, 23. bölüm ne zaman?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 23. BÖLÜM KONUSU

"Güneş'in Gözyaşları"

Elif sudan çıkarılmış ancak Dila hala Karadeniz'in hırçın suları arasındadır. Fırat gece gündüz ekiplerin başındadır. Güneş, Dila için endişelenirken bir taraftan da bu travmayla baş etmeye çalışır. Elif ve Fırat onu psikoloğa götürürler. Arama ekipleri çalışmalarını durdurur, artık Dila'nın sağ salim bulunması imkansızdır. Aile perişan olmuştur ki Dila ortaya çıkar. Bu sürede sağlıklı olduğuna dair rapor almış, Güneş'in velayetini istiyordur. Elif, Güneş'i, Dila'ya vermemeye kararlıdır. Ancak Dila arkasına güçlü bir destek almıştır. Feraye… Dila'nın şirketteki hisselerine karşılık Feraye onun velayeti almasını sağlayacaktır. Ümran da Feraye'nin zayıf noktası olan annesinin yerini öğrenmiştir. Ümran, Feraye'yi köşeye sıkıştırdığını sanırken Feraye, Ümran'ın aklının hayalinin almayacağı bir hamle yapar. Dila, Güneş'in üzerine gidip travmalarını tetiklerken Elif ne pahasına olursa olsun buna son vermeye karar verir.

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