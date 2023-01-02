Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak 2023 ATV yayın akışı

Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 2 Ocak Pazartesi ATV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde Jumanji: Yeni Seviye filmi ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 2 Ocak ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm tarihi ve saati...