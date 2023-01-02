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Haberler Yaşam Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak 2023 ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 02.01.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 14:22

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak 2023 ATV yayın akışı

Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 2 Ocak Pazartesi ATV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde Jumanji: Yeni Seviye filmi ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 2 Ocak ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm tarihi ve saati...

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak 2023 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, Pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz gibi isimleri buluşturan dizi, konusu ve oyuncu kadrosu ile beğeni topluyor. Yayınlanan 2 Ocak ATV yayın akışı sonrası Bir Küçük Gün Işığı dizisinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Yayın akışında dizi saatlerinde farklı bir yapımın yer aldığını gören seyirciler, Bir Küçük Gün Işığı dizisi neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, 2 Ocak 2023 ATV yayın akışı

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak 2023 ATV yayın akışı

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

2 Ocak 2022 Pazartesi tarihli ATV yayın akışına göz atan seyirciler, dizi saatinde Jumanji: Yeni Seviye filmi ile karşılaştı.

Bunun üzerine Bir Küçük Gün Işığı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi yılbaşı arası verdi. Bu nedele sevilen dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

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Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak 2023 ATV yayın akışı

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü, 9 Ocak 2023 Pazartesi akşamı izleyici karşısında olacak.

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak 2023 ATV yayın akışı

2 OCAK 2023 ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Jumanji: Yeni Seviye

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak 2023 ATV yayın akışı

22:20 Yabancı Sinema Spectre

01:00 Yabancı Sinema Fırtınalı Soygun

03:05 Mutfak Bahane

05:05 Hercai

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