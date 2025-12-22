Haberler
Bir kulüp yöneticisi daha ifadeye çağrılacak! Skandalda büyük arşiv iddiası: Fuhuş ve akılalmaz sapkın ilişki…
Giriş Tarihi: 22.12.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:06
Habertürk'teki taciz ve uyuşturucu skandalında her geçen gün korkunç detaylar ortaya çıkıyor. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş Çağlayan Adliyesi'nde uyuşturucu operasyonuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonun giderek büyüyeceğine dikkat çekerken, özellikle medya yöneticilerinin genç kız ya da kadınları iş vaadiyle zorla eşcinsel ilişkiye zorladığı ve yasaklı madde kullandırarak kamera kaydına aldıklarını ifade etti. Şimşek açıklamalarının devamında uyuşturucu soruşturmasının önümüzdeki günlerde daha çarpıcı ve skandal gelişmelerin ortaya çıkacağını vurguladı.