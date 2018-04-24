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Bir yabancının gözünden güzel diyarı:

Giriş Tarihi: 24.04.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 17:14
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Bir yabancının gözünden güzel diyarı:
Bir yabancının gözünden güzel atlar diyarı: Kapadokya

Yaşam portalı Boredpanda'nın derlemesiyle, bir yabancı Dan Mirica'nın gözünden Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerlerinden güzel diyarı ...

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Bir yabancının gözünden güzel diyarı:
Bir yabancının gözünden güzel atlar diyarı: Kapadokya

Üç kez 'da bulundum ve her seferinde aynı tutkuyla gittiğim yere bu sefer fotoğraf çekmek için gidiyorum.

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Bir yabancının gözünden güzel diyarı:
Bir yabancının gözünden güzel atlar diyarı: Kapadokya

sadece birbirinden güzel manzaraları ve balonlarıyla değil, aslında vahşi ıyla meşhur.

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Bir yabancının gözünden güzel diyarı:
Bir yabancının gözünden güzel atlar diyarı: Kapadokya

Aslında 'nın "Güzel diyarı" anlamına geldiğini biliyor musunuz?

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Bir yabancının gözünden güzel diyarı:
Bir yabancının gözünden güzel atlar diyarı: Kapadokya

Bunlar özgürce yaşayan vahşi . Ancak burdaki sürüleri bireylere ait.

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Bir yabancının gözünden güzel diyarı:
Bir yabancının gözünden güzel atlar diyarı: Kapadokya

Fotoğraf çekimi yapabilmek için sürü sahibiyle görüştük ve izin aldık.

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Bir yabancının gözünden güzel diyarı:
Bir yabancının gözünden güzel atlar diyarı: Kapadokya

Fotoğraflarda gördüğünüz kovboy sürünün sahibi ve bize ı nasıl yönettiğini gösterdi.

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