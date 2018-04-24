Bir yabancının gözünden güzel atlar diyarı: Kapadokya

Yaşam portalı Boredpanda'nın derlemesiyle, bir yabancı Dan Mirica'nın gözünden Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerlerinden güzel atlar diyarı Kapadokya... Üç kez Kapadokya'da bulundum ve her seferinde aynı tutkuyla gittiğim yere bu sefer fotoğraf çekmek için gidiyorum. Kapadokya sadece birbirinden güzel manzaraları ve balonlarıyla değil, aslında vahşi atlarıyla meşhur. Aslında Kapadokya'nın Güzel atlar diyarı anlamına geldiğini biliyor musunuz? Bunlar özgürce yaşayan vahşi atlar. Ancak burdaki at sürüleri bireylere ait. Fotoğraf çekimi yapabilmek için sürü sahibiyle görüştük ve izin aldık. Fotoğraflarda gördüğünüz kovboy sürünün sahibi ve bize atları nasıl yönettiğini gösterdi.