Bir Zamanlar Çukurova Haminne ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Haminne Serpil Tamur diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarına Perşembe akşamları gelen Bir Zamanlar Çukurova 118.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; Hakan ve Züleyha'nın ilişki ciddileşirken Betül'ün sırları da ortaya çıkıyor. Haminne'nin elinden Hakan ve Demir'in fotoğrafını almak isteyen Betül, Haminne'yi yere itiyor ve düşmesine sebep oluyor. Kanlar içinde kalan Haminne'nin son durumu merak edilirken "Bir Zamanlar Çukurova Haminne ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Haminne Serpil Tamur diziden ayrılıyor mu?" sorularına da yanıt aranıyor.