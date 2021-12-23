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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova Haminne ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Haminne Serpil Tamur diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 23.12.2021 14:16 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 14:16

Bir Zamanlar Çukurova Haminne ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Haminne Serpil Tamur diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarına Perşembe akşamları gelen Bir Zamanlar Çukurova 118.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; Hakan ve Züleyha'nın ilişki ciddileşirken Betül'ün sırları da ortaya çıkıyor. Haminne'nin elinden Hakan ve Demir'in fotoğrafını almak isteyen Betül, Haminne'yi yere itiyor ve düşmesine sebep oluyor. Kanlar içinde kalan Haminne'nin son durumu merak edilirken "Bir Zamanlar Çukurova Haminne ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Haminne Serpil Tamur diziden ayrılıyor mu?" sorularına da yanıt aranıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Haminne ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Haminne Serpil Tamur diziden ayrılıyor mu?

"Bir Zamanlar Çukurova Haminne ölecek mi?" sorusunun yanıtı, Perşembe akşamı Çukurova'nın en önemli konusu olacak. Betül'ün Haminne'yi itmesi nedeniyle yere düşen ve kanlar içinde kalan Haminne'nin ölüp ölmeyeceği merak edilirken "Bir Zamanlar Çukurova Haminne Serpil Tamur diziden ayrılıyor mu?" sorusuna da yanıt aranıyor. Betül ise fotoğrafı ele geçirip büyük sırrı öğrenirken, Haminne'nin sağlık durumunun ilerleyen sahnelerde belli olması öngörülüyor.

Bir Zamanlar Çukurova Haminne ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Haminne Serpil Tamur diziden ayrılıyor mu?

HAMİNNE HAYATA TUTUNABİLECEK Mİ?

Betül, Haminne'nin elinden Hakan ve Demir'in fotoğrafını almak isterken Haminne'yi iter ve düşmesine sebep olur. Başını vuran Haminne kanlar içinde kalırken, Betül dehşete düşer.

Betül, fotoğrafı ele geçirip büyük sırrı öğrenirken, Haminne hayata tutunabilecek midir?

Bir Zamanlar Çukurova 118. Bölüm Fragmanı izle | Video

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Bir Zamanlar Çukurova Haminne ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Haminne Serpil Tamur diziden ayrılıyor mu?

ZÜLEYHA VE HAKAN'IN İLİŞKİSİ CİDDİLEŞİYOR

Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurması Çukurova'nın gündemini değiştirir. Fikret, basın toplantısının ardından Hakan ve Züleyha'ya misilleme yapar ve Betül'le en yakın zamanda evleneceğini söyler.

Bir Zamanlar Çukurova 118. Bölüm 2. Fragmanı izle | Video

Bir Zamanlar Çukurova Haminne ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Haminne Serpil Tamur diziden ayrılıyor mu?

BETÜL'ÜN FOYALARI BİRER BİRER ORTAYA ÇIKIYOR! ZÜLEYHA, BETÜL'ÜN İHANETİYLE YÜZLEŞİYOR

Züleyha, şirketin içini boşaltan kişinin Ercan değil Betül olduğunu öğrenince şoke olur. Fikret'i üzmemek için Betül'ü mahkemeye vermekten çekinse de sonunda Fikret'e konuyu açmaya karar verir. Fikret duydukları karşısında çılgına dönüp Betül'le ilişkisini noktalar. Abdülkadir tarafından da köşeye sıkıştırılan Betül'ün yaptıkları Şermin'i de korkutmaya başlar.

Bir Zamanlar Çukurova Haminne ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Haminne Serpil Tamur diziden ayrılıyor mu?

SERPİL TAMUR KİMDİR?

Serpil Tamur (d. 19 Mayıs 1944, Rodos), Türk oyuncu ve yönetmen.

1963 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirip Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne katıldı. 1963'ten bu yana Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görev yapmakta olan sanatçı, 40'ı aşkın oyunda görev yaptı, 3 oyun sahneye koydu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi'nde Nazife Anne karakterini canlandırmıştır.

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