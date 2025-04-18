BİR ZAMANLAR İSTANBUL 10. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yoksa son bir darbe ile her şey engellenecek midir? Seher ise emniyet sorgusunda dimdik durup babası Çetin'e karşı Ali'nin masumiyetine olan inancıyla parmaklıklar ardında bir sınav verir. Ali ülke mücadelesinin yanında Seher'in özgürlüğe kavuşması için de çabalar ama aşkları git gide artan engelleri aşabilecek midir?