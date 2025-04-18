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Haberler Yaşam BİR ZAMANLAR İSTANBUL 10. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 18.04.2025 23:49 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 23:49

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 10. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar İstanbul 10. bölüm fragmanı için TRT 1 ekranlarına dönüldü.Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizinin bu haftaki bölümde heyecan doruk noktaya ulaştı. Gelecek hatadan ipuçları görmek isteyen dizinin sevenleri fragman araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 10. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının beğenilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul 10. bölüm fragmanı ile izleyicilerin gündemine yerleşti. Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı dizi, bu hafta yayınlanan yeni bölümüyle büyük bir heyecan yarattı. İzleyiciler, gelecek olaylarla ilgili ipuçları almak için fragmanı merakla araştırmaya başladı. Peki, TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 10. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar İstanbul 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 10. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 9. BÖLÜM KONUSU

Ali her adımı karanlık güçler tarafından izlenmesine rağmen memleketin kaderini değiştirecek o kaseti ele geçirmeyi başarır. Bir taraftan kaseti TRT'ye ulaştırmaya çalışan Ali, diğer taraftan dostlarıyla beraber kasette ismi geçen mühendisleri korumak için harekete geçer ama mühendislere ulaşmak isteyen sadece onlar değildir.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 10. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Külhan da mühendislerin peşine düşerken kendisinin peşinde olanlardan habersizdir. Kim av kim avcı olacaktır? Ogün babasının ölümünün intikam ateşiyle yanarken, Kenan'ın ölümü derinlerdeki hesaplaşmaları da alevlendirir. Bu yaşananların F-16 yerel modernizasyon yazılım projesini Yunanlılara vermek isteyen mühendislerin isimleri ortaya çıkmasında etkisi olacak mıdır?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 10. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yoksa son bir darbe ile her şey engellenecek midir? Seher ise emniyet sorgusunda dimdik durup babası Çetin'e karşı Ali'nin masumiyetine olan inancıyla parmaklıklar ardında bir sınav verir. Ali ülke mücadelesinin yanında Seher'in özgürlüğe kavuşması için de çabalar ama aşkları git gide artan engelleri aşabilecek midir?