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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 10. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 18.04.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
23:49
BİR ZAMANLAR İSTANBUL 10. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar İstanbul 10. bölüm fragmanı için TRT 1 ekranlarına dönüldü.Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizinin bu haftaki bölümde heyecan doruk noktaya ulaştı. Gelecek hatadan ipuçları görmek isteyen dizinin sevenleri fragman araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?