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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölümü bekleniyor
Giriş Tarihi: 02.05.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
22:33
BİR ZAMANLAR İSTANBUL 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölümü bekleniyor
TRT 1'in dikkat çeken yapımlarından Bir Zamanlar İstanbul, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerinde yer aldığı dizide, usta isimler Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar da oyuncu kadrosunda bulunuyor. Peki, yapımın 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı haftaya neler yaşanacak?