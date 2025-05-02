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Haberler Yaşam BİR ZAMANLAR İSTANBUL 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölümü bekleniyor
Giriş Tarihi: 02.05.2025 22:33 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 22:33

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölümü bekleniyor

TRT 1'in dikkat çeken yapımlarından Bir Zamanlar İstanbul, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerinde yer aldığı dizide, usta isimler Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar da oyuncu kadrosunda bulunuyor. Peki, yapımın 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı haftaya neler yaşanacak?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölümü bekleniyor

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, 90'lı yılların nostaljisini ekrana taşıyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerinde yer aldığı dizi, güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor. Peki, 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölümü bekleniyor

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile seyredebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-zamanlar-istanbul

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölümü bekleniyor

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali, İzzetbegoviç suikastını durdurmak için girdiği mücadelede, Mithat ve Külhan'ın kurduğu pusuya takılır ve kurşunların hedefi haline gelir. Olanlar herkesi derin bir çaresizliğe sürüklerken, Seher'in Ali'ye verdiği kan ikisinin kalpleri arasında yıkılan köprüleri tekrar inşa etmeye başlar. Ancak doktorun verdiği haber herkesi sarsar, Ali de aldığı bir haberle bir kez daha yaralanır.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölümü bekleniyor

Nermin yaşadıklarının intikamını almak için Ali ve Külhan'ı yavaş yavaş yok etmeye yönelik planlar yapar. Külhan ise Mithat ile birlikte, İSKİ skandalını kapatmak için mühendis Muzaffer Terkin'in savcıya verdiği isimleri teker teker temizlemeye başlar. O sırada Çetin ailesini korumak için defterdeki sırları bir silah gibi kullanır ama kurduğu plan Ali'nin en yakınlarından birini hedef haline getirirken, Tuna ailesinde ise Gökhan'ın kot hayali ve yaşadığı başarısızlıklar kendine olan inancını sarsar. Bir yanda tefeci belası, bir yanda ailesi, diğer yanda ise bir anda ortaya çıkan Çiğdem her şeyi karıştırır.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölümü bekleniyor

Tüm bu kaosun ortasında Aygül gibi farklı düşüncelere sahip öğrencilerin de katılmasıyla dernek gençler için bir umut ışığı olmaya devam eder. Seher ve Ali ise gelecekleri için umutlanacakken Seher'in Ali'ye olan inancı, Ali'nin Seher'e olan aşkı sınanmaya başlar. "Aşk mı, intikam mı?" sorusu, her an patlamaya gebe bir hale gelir.