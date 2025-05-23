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Haberler Yaşam Bir Zamanlar İstanbul 16. Bölüm fragmanı: TRT 1 dizi ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yyaınlandı mı?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 22:50 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 22:54

Bir Zamanlar İstanbul 16. Bölüm fragmanı: TRT 1 dizi ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yyaınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören "Bir Zamanlar İstanbul", final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 1990'lı yılların İstanbul'unu etkileyici bir şekilde yansıtan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise izleyiciler, dizinin 16. bölüm fragmanını merakla bekliyor.

Bir Zamanlar İstanbul 16. Bölüm fragmanı: TRT 1 dizi ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yyaınlandı mı?

Bir dönemin ruhunu yansıtan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen "Bir Zamanlar İstanbul", 16. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor. Dizi, yayınlandığı süre boyunca hem nostaljik atmosferiyle hem de karakterlerin derinlikli hikayeleriyle beğeni topladı. Şimdi ise izleyiciler, final bölümünün fragmanını dört gözle bekliyor. Son bölümde hangi sürprizler izleyicileri bekliyor? Karakterlerin kaderi nasıl şekillenecek? Tüm bu sorular, yayınlanacak fragmanla birlikte yanıt bulacak.

Bir Zamanlar İstanbul 16. Bölüm fragmanı: TRT 1 dizi ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yyaınlandı mı?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 16. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-zamanlar-istanbul

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Bir Zamanlar İstanbul 16. Bölüm fragmanı: TRT 1 dizi ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yyaınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, Çetin'in "Ali beni itti!" demesiyle suçlu ilan edilir ve doğrudan nezarete alınır. Burada Tahir'in uyguladığı şiddet, olayın ardında başka hesapların döndüğünü düşündürür. Çetin ise hastanede gözlerini açar açmaz, olayın seyrini değiştirecek bir karar alır: Ali'yi suçlayan ifadesini geri çeker. Peki ama neden? Gerçekten hatırladıkları mı değişmiştir, yoksa birileri Çetin'i susturmuş mudur?

Bir Zamanlar İstanbul 16. Bölüm fragmanı: TRT 1 dizi ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yyaınlandı mı?

Ferhat organ mafyasının elinden kurtarılmayı beklerken, Gökhan yuvasını kurtarmak için çabalar. Birçok şeyi eline yüzüne bulaştıran Gökhan, kot teslimatı gibi görünen şeyin, yasadışı bir operasyonun parçası olmasının gün yüzüne çıkmasının üstesinden gelebilecek midir? Celal ise Elif'e karşı hissettiklerini saklamaya çalışsa da, atölyeye yapılan operasyona sessiz kalabilecek midir?

Ali serbest kalır kalmaz Bekir'in ölümünün ardındaki gizemi çözmek için harekete geçer ama gerçeklere ulaşmak yetersiz deliller, korkudan susan tanıklarla hiç kolay değildir. Çetin ve Tahir, Ali'nin araştırmalarını yakından takip ederek onu susturma planları yapar. Ali'yi yeni tehlikeler bekler. Üstelik Seher ile arasında büyük bir uçurum oluşmuştur. Seher, Ali'nin babasına duyduğu şüphe nedeniyle hayal kırıklığı yaşar ve güveni yerle bir olur. Yüzük artık parmağında taşıyabileceği bir sembol değildir o nedenle Ali'ye geri verir ve bambaşka bir hayata adım atmak ister.

Bir Zamanlar İstanbul 16. Bölüm fragmanı: TRT 1 dizi ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yyaınlandı mı?

Seher yurtdışındaki bir programa gitmeye karar verirken, Ali de hiç beklenmedik bir kişiye beklenmeyen bir teklifte bulunur. Yeni bir hayat ikisi için de her şeyi unutmanın tek yolu mudur? Yoksa şimdiye kadar her sorunu atlatmayı başaran çiftin birbirlerine duydukları sevgi bu sorunun üstesinden de gelebilecek midir?