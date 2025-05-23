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Bir Zamanlar İstanbul 16. Bölüm fragmanı: TRT 1 dizi ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yyaınlandı mı?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
22:54
Bir Zamanlar İstanbul 16. Bölüm fragmanı: TRT 1 dizi ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yyaınlandı mı?
TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören "Bir Zamanlar İstanbul", final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 1990'lı yılların İstanbul'unu etkileyici bir şekilde yansıtan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise izleyiciler, dizinin 16. bölüm fragmanını merakla bekliyor.