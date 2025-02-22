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Haberler Yaşam BİR ZAMANLAR İSTANBUL 4.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 dizisi Bir Zamanlar İstanbul 4.bölüm fragmanı yayında mı?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 00:37 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 00:37

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 4.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 dizisi Bir Zamanlar İstanbul 4.bölüm fragmanı yayında mı?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Bir Zamanlar İstanbul 4.bölüm fragmanıyla sorgulanıyor.1990'lı yılların İstanbul'unda geçen yapım, döneminin sorunlarını ele alırken aşk, arkadaşlık ve aile temalarına da yoğunlaşıyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı dizinin yeni bölümünden kareler görmek isteyenler beklemeye koyuldu. Peki, Bir Zamanlar İstanbul 4.bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 4.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 dizisi Bir Zamanlar İstanbul 4.bölüm fragmanı yayında mı?

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, izleyiciyi 90'lı yıllara taşıyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrolde olduğu yapım, konusu ve karakterleriyle ilgi görüyor. Peki, Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı, haftaya neler olacak?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 4.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 dizisi Bir Zamanlar İstanbul 4.bölüm fragmanı yayında mı?

BAŞKA BİR GÜN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanını henüz yayınlanmadı. Diziye dair fragmanlara aşağıda yer alan bağlantı ile ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-zamanlar-istanbul

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 4.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 dizisi Bir Zamanlar İstanbul 4.bölüm fragmanı yayında mı?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 3. BÖLÜM İZLE

Bir Zamanlar İstanbul, TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

21 Şubat 2025 tarihli bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-zamanlar-istanbul

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 4.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 dizisi Bir Zamanlar İstanbul 4.bölüm fragmanı yayında mı?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali'nin emniyetten çıkmasıyla birlikte olaylar daha da büyür. Çetin, Ali'yi kontrol altına alabileceğini düşünse de, Ali'nin içindeki isyan kolay kolay bastırılacak gibi değildir. Artık bu savaşın bir diğer cephesi Seher'dir. Çetin, kızını Ali'den uzak tutmak isterken, kader ikiliyi tekrar tekrar bir araya getirir. Üniversitedeki dekanın verdiği yeni görev, Seher ve Ali'yi aynı yolda buluşturur. Ancak Seher, duyguları ile mantığı arasında sıkışıp kalırken, Ali'nin kim olduğunu anlamaya çalışır.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 4.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 dizisi Bir Zamanlar İstanbul 4.bölüm fragmanı yayında mı?

Kenan'ın kaybolan silahları büyük bir kriz yaratırken, Ali bir yandan bu olayları çözmeye, diğer yandan kendi mücadelesini sürdürmeye çalışır. Gündüz şair ruhlu bir adam olan Ali, gece olduğunda ise Köroğlu gibi adaletin peşine düşer. Bu ikili yaşam, Seher'le olan ilişkisini daha da zora sokar. Ali'nin içinde bulunduğu durum onu giderek daha büyük bir savaşın içine çeker.

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