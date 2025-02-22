Haberler
Yaşam
BİR ZAMANLAR İSTANBUL 4.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 dizisi Bir Zamanlar İstanbul 4.bölüm fragmanı yayında mı?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
00:37
BİR ZAMANLAR İSTANBUL 4.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 dizisi Bir Zamanlar İstanbul 4.bölüm fragmanı yayında mı?
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Bir Zamanlar İstanbul 4.bölüm fragmanıyla sorgulanıyor.1990'lı yılların İstanbul'unda geçen yapım, döneminin sorunlarını ele alırken aşk, arkadaşlık ve aile temalarına da yoğunlaşıyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı dizinin yeni bölümünden kareler görmek isteyenler beklemeye koyuldu. Peki, Bir Zamanlar İstanbul 4.bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?