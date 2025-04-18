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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 9. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir zamanlar İstanbul son bölüm izle kesintisiz, HD
Giriş Tarihi: 18.04.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
17:46
BİR ZAMANLAR İSTANBUL 9. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir zamanlar İstanbul son bölüm izle kesintisiz, HD
TRT 1'in beğenilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul 9. bölümüyle bu akşam izleyicileriyle buluşuyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrolünde yer aldığı dizinin 18 Nisan 2025 tarihli bölümünde Ali her adımı karanlık güçler tarafından izlenmesine rağmen memleketin kaderini değiştirecek o kaseti ele geçirmeyi başarır. Bu haftaki bölümdeki olaylar, izleyicilere büyük bir gerilim sunacak. İşte, TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul 9. son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz.