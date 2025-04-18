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Giriş Tarihi: 18.04.2025 17:46 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 17:46

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 9. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir zamanlar İstanbul son bölüm izle kesintisiz, HD

TRT 1'in beğenilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul 9. bölümüyle bu akşam izleyicileriyle buluşuyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrolünde yer aldığı dizinin 18 Nisan 2025 tarihli bölümünde Ali her adımı karanlık güçler tarafından izlenmesine rağmen memleketin kaderini değiştirecek o kaseti ele geçirmeyi başarır. Bu haftaki bölümdeki olaylar, izleyicilere büyük bir gerilim sunacak. İşte, TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul 9. son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 9. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir zamanlar İstanbul son bölüm izle kesintisiz, HD

Bir Zamanlar İstanbul 9. bölümü ile seyirci ile buluşuyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizi, aşk, adalet ve mücadele gibi güçlü konuları işliyor. Bu haftaki bölümde kaseti TRT'ye ulaştırmaya çalışan Ali, diğer taraftan dostlarıyla beraber kasette ismi geçen mühendisleri korumak için harekete geçer İşte, TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul 10. son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz linki.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 9. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir zamanlar İstanbul son bölüm izle kesintisiz, HD

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 9. BÖLÜM İZLE

Bir Zamanlar İstanbul TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

18 Nisan 2025 tarihli bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-zamanlar-istanbul

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 9. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir zamanlar İstanbul son bölüm izle kesintisiz, HD

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 9. BÖLÜM KONUSU

Ali her adımı karanlık güçler tarafından izlenmesine rağmen memleketin kaderini değiştirecek o kaseti ele geçirmeyi başarır. Bir taraftan kaseti TRT'ye ulaştırmaya çalışan Ali, diğer taraftan dostlarıyla beraber kasette ismi geçen mühendisleri korumak için harekete geçer ama mühendislere ulaşmak isteyen sadece onlar değildir.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 9. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir zamanlar İstanbul son bölüm izle kesintisiz, HD

Külhan da mühendislerin peşine düşerken kendisinin peşinde olanlardan habersizdir. Kim av kim avcı olacaktır? Ogün babasının ölümünün intikam ateşiyle yanarken, Kenan'ın ölümü derinlerdeki hesaplaşmaları da alevlendirir. Bu yaşananların F-16 yerel modernizasyon yazılım projesini Yunanlılara vermek isteyen mühendislerin isimleri ortaya çıkmasında etkisi olacak mıdır?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 9. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir zamanlar İstanbul son bölüm izle kesintisiz, HD

Yoksa son bir darbe ile her şey engellenecek midir? Seher ise emniyet sorgusunda dimdik durup babası Çetin'e karşı Ali'nin masumiyetine olan inancıyla parmaklıklar ardında bir sınav verir. Ali ülke mücadelesinin yanında Seher'in özgürlüğe kavuşması için de çabalar ama aşkları git gide artan engelleri aşabilecek midir?