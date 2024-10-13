Biri 73 diğeri 79 yaşında: Venedik’ten yola çıktılar yürüye yürüye Samsun’a ulaştılar!

Samsun Ankara yolu üzerinde yol kenarında yürüyen iki kadını fark eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüyen kadınları durdurarak yolculuklarının nasıl geçtiğini ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordular.