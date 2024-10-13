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Giriş Tarihi: 13.10.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 16:19

Biri 73 diğeri 79 yaşında: Venedik’ten yola çıktılar yürüye yürüye Samsun’a ulaştılar!

İtalya'nın Venedik şehrinde yaşayan İtalya vatandaşı Maria Corno (73) ve Asunta Covıelle (79) İpekyolu yolculuğuna çıktı. 2,5 ayda Samsun'a ulaşan ikili, hedeflerinin Gürcistan ve ardından Azerbaycan olduğunu açıkladı.

İHA
Biri 73 diğeri 79 yaşında: Venedik’ten yola çıktılar yürüye yürüye Samsun’a ulaştılar!

İtalya'nın Venedik şehrinde yaşayan ve bir okulun yayın evinde kitap hazırlayan İtalya vatandaşı Maria Corno (73) ve Asunta Covıelle (79) adlı iki kadın yürüyüş deneyimlerini kitap haline getirmek için İpekyolu yolculuğuna çıktı.

Biri 73 diğeri 79 yaşında: Venedik’ten yola çıktılar yürüye yürüye Samsun’a ulaştılar!

2.5 ay önce Venedik'ten yürüyerek 26 gün önce İstanbul'a ulaşan kadın yazarlar, 26 günlük yolculuktan sonra Samsun'a ulaştı.

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Biri 73 diğeri 79 yaşında: Venedik’ten yola çıktılar yürüye yürüye Samsun’a ulaştılar!

Samsun Ankara yolu üzerinde yol kenarında yürüyen iki kadını fark eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüyen kadınları durdurarak yolculuklarının nasıl geçtiğini ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordular.

Biri 73 diğeri 79 yaşında: Venedik’ten yola çıktılar yürüye yürüye Samsun’a ulaştılar!

Polislerin ilgisi Maria Corno ve Asunta Covıelle'yi mutlu etti ve teşekkür ettiler. Venedik'ten İpekyolu yürüyüşüne çıktıklarını söyleyen Maria Corno ve Asunta Covıelle hedeflerinin Gürcistan ve ardından Azerbaycan olduğunu söylediler.

Biri 73 diğeri 79 yaşında: Venedik’ten yola çıktılar yürüye yürüye Samsun’a ulaştılar!
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