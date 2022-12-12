Haberler Yaşam Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu!

Giriş Tarihi: 12.12.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 17:09

Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu!

Birikim Varlık Yönetim A.Ş paylarının halka arz süreci, 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde tamamlandı. Bu noktada yatırımcılar, ''Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, eşit mi, oransal mı?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin 6 milyon TL nominal değerli paylarının arzı için pay başına 14,20 sabit fiyattan talep toplandı. Peki, Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu ile ilgili tüm merak edilenler.