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Haberler Yaşam Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 17:09

Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu!

Birikim Varlık Yönetim A.Ş paylarının halka arz süreci, 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde tamamlandı. Bu noktada yatırımcılar, ''Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, eşit mi, oransal mı?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin 6 milyon TL nominal değerli paylarının arzı için pay başına 14,20 sabit fiyattan talep toplandı. Peki, Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu ile ilgili tüm merak edilenler.

Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu!

Birikim Varlık Yönetim halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından toplandı. Söz konusu arz için talep toplama süreci, 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşti. Bu noktada yatırım yapan vatandaşlar, ''Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, eşit mi, oransal mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Birikim Varlık Yönetim borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ile ilgili son durum.

Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu!

BİRİKİM VARLIK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

"Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Birikim Varlık Yönetim A.Ş'nin paylarının halka arz sonuçları açıklandı. Halka arzda toplamda 587.764 yatırımcı talepte bulundu.

Birikim Varlık tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 14,20 TL olurken, halka arz edilen 12 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. Böylece halka arzda büyüklük 170 milyon 400 bin TL oldu.

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Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu!

Yapılan açıklamada yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 17,34 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara yaklaşık 33,59 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 2,43 katı talep geldiği bilgisi verildi.

Böylece toplamda 587.764 yatırımcı halka arza katılırken 538.226 bireysel yatırımcıya 6.000.000 TL, 49 yurt içi kurumsal yatırımcıya 4.560.000 TL ve 2 yurt dışı kurumsal yatırımcıya 1.440.000 TL nominal bedelli pay tahsis edildi.

Diğer yandan geçen hafta Platform Turizm Taşımacılık da halka arz sürecini tamamladı. 8 - 9 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama aşamasında 49.500.000 TL nominal bedelli paylar, 9,10 TL sabit fiyatından satışa sunuldu.

Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu!

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANTISAL MI?

Birikim Varlık Yönetim A.Ş Halka Arz 12 milyon TL olan payını "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yapacak ve "eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirecek.

Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu!
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