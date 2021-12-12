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Haberler Yaşam Birsen Bekgöz kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:12

Birsen Bekgöz kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Birsen Bekgöz hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Birsen Bekgöz yer alacak. Yarışmanın hayranları Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Birsen Bekgöz kimdir? İşte Birsen Bekgöz hayatı…

Birsen Bekgöz kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Survivor 2022 All Star Ünlüler kadrosunda yer alan Birsen Bekgöz hayatı araştırılıyor. TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor 2022 yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz senelerde şampiyonluk için yarışan Birsen Bekgöz oldu. Peki, Birsen Bekgöz kimdir? Survivor Birsen yaşında, nereli? İşte detaylar;

Birsen Bekgöz kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz'ün ailesi aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Bekgöz, lisans eğitimini KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. Doğuştan spora karşı yetenekli olan Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir.

Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.

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Birsen Bekgöz kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazanan Birsen Bekgöz Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2018 kadrosunda yer almaktadır.

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