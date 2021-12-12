Birsen Bekgöz kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Survivor 2022 All Star Ünlüler kadrosunda yer alan Birsen Bekgöz hayatı araştırılıyor. TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor 2022 yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz senelerde şampiyonluk için yarışan Birsen Bekgöz oldu. Peki, Birsen Bekgöz kimdir? Survivor Birsen yaşında, nereli? İşte detaylar;