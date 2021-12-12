Birsen Bekgöz kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Birsen Bekgöz hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Birsen Bekgöz yer alacak. Yarışmanın hayranları Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Birsen Bekgöz kimdir? İşte Birsen Bekgöz hayatı…