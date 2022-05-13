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Haberler Yaşam Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, neden düşüyor? Bitcoin'de düşüş sürecek mi, son durum ne? 13 Mayıs 2022
Giriş Tarihi: 13.05.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 14:20

Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, neden düşüyor? Bitcoin'de düşüş sürecek mi, son durum ne? 13 Mayıs 2022

Bitcoin geçtiğimiz günlerde son ayların en büyük düşüşünü bir gün içerisinde yaşamış yatırımcılarını tedirgin etmişti. Grafiğindeki bu kırılma sonrası kripto para piyasasının gözü canlı ve anlık rakamlara çevrildi. Bu noktada ise konuyla ilgili olacak "13 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu, neden düşüyor, düşüş sürecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. BTC fiyatındaki bu kırılmanın ardınıdan analistlerden de açıklama geldi. İşte canlı - güncel - anlık BTC Bitcoin fiyatı ve son dakika gelişmeleri...

Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, neden düşüyor? Bitcoin’de düşüş sürecek mi, son durum ne? 13 Mayıs 2022

Geçtiğimiz hafta sert düşüş hareketiyle gündeme gelen Bitcoin ve kripto paralar bugün de pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçen hafta yaşanan çöküşün akabinde kısmen toparlayan kripto paralarda son durum, Bitcoin kaç Dolar TL, ne kadar, düşüş sürecek mi? sorularıyla araştırılıyor. BTC şimdilerde 31.134,70 dolardan işlem görürken yatırımcılar, BTC güncel rakamları takip ediliyor. 13 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar, kaç dolar TL, neden düşüyor? güncel rakamlar…

Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, neden düşüyor? Bitcoin’de düşüş sürecek mi, son durum ne? 13 Mayıs 2022

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel hisse senedi piyasalarında düşüş hakim. Bitcoin her ne kadar merkez bankalarından ve büyük şirketlerden bağımsız olmaya çalışsa da hala tam otonoma sahip değil. Küresel ekonomideki enflasyon artışı sonucu Bitcoin'de düşüş gerçekleşti.

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Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, neden düşüyor? Bitcoin’de düşüş sürecek mi, son durum ne? 13 Mayıs 2022

Aynı zamanda ABD merkez bankası FED'in faiz arttırması sonucu kripto paralarda düşüş gerçekleşti. Merkez Bankası dolar basımını azalttığı için aralık ayında ciddi düşüş yaşanmıştı.

Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, neden düşüyor? Bitcoin’de düşüş sürecek mi, son durum ne? 13 Mayıs 2022

Terra ağının kripto parası LUNA 1 günde yüzde 97 düşerken panik Bitcoin'e de nüksetti. Luna Foundation Guard, UST sabit coininin değerini 1 dolara yükseltmek için 1 milyar değerinde Bitcoin satınca, Bitcoin'in değeri düştü. UST kullanan borsalarda işlemler aksaklığa uğradı, LUNA hızlı şekilde düştü. Yüzde 100 oranında değer kaybettiği biliniyor.

Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, neden düşüyor? Bitcoin’de düşüş sürecek mi, son durum ne? 13 Mayıs 2022

BITCON DAHA NE KADAR DÜŞECEK?

Bitcoin'in 28 bin altına inmesi için panik satışlarının yaşanması bekleniyor. Panik satışları yaşanmazsa Bitcoin buradan 32 – 33 bin seviyesine yükselebilir. Bu seviye hala Bitcoin için yeterli bir seviye değil.

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