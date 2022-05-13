Haberler Yaşam Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, neden düşüyor? Bitcoin'de düşüş sürecek mi, son durum ne? 13 Mayıs 2022

Giriş Tarihi: 13.05.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 14:20

Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, neden düşüyor? Bitcoin'de düşüş sürecek mi, son durum ne? 13 Mayıs 2022

Bitcoin geçtiğimiz günlerde son ayların en büyük düşüşünü bir gün içerisinde yaşamış yatırımcılarını tedirgin etmişti. Grafiğindeki bu kırılma sonrası kripto para piyasasının gözü canlı ve anlık rakamlara çevrildi. Bu noktada ise konuyla ilgili olacak "13 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu, neden düşüyor, düşüş sürecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. BTC fiyatındaki bu kırılmanın ardınıdan analistlerden de açıklama geldi. İşte canlı - güncel - anlık BTC Bitcoin fiyatı ve son dakika gelişmeleri...