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Haberler Yaşam Bitcoin ne kadar, kaç TL? 16 Aralık 2021 Bitcoin son durum ne, düşer mi, yükselir mi?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 12:35

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 16 Aralık 2021 Bitcoin son durum ne, düşer mi, yükselir mi?

Kripto para piyasasını yakından takip edenler bitcoin ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Yatırımlarını bu yönde yapmak isteyenler için Bitcoin'deki yükseliş piyasanın üzerinde oldu. En son BTC'nin fiyatı yüzde 2.8 artarak 48 bin 160 dolara çıktı. BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 39.5 oldu. Enflasyonist eğilimlerde yatırımcılar genel olarak güvenli liman altına koşarken, kripto para birimlerinde ise ters etki görüldü. Peki Bitcoin ne kadar, kaç TL? 16 Aralık 2021 Bitcoin son durum ne, düşer mi, yükselir mi?

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 16 Aralık 2021 Bitcoin son durum ne, düşer mi, yükselir mi?

Bitcoin üzerindeki son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bitcoin'in değeri kasım ayının başlarında 67 bin doları (yaklaşık 980 bin TL) geçip zirve yapmıştı. ABD enflasyon oranının açıklanması üzerine kripto paralarla ilgilenen pek çok kişi 16 Aralık Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki 16 Aralık 2021 Bitcoin son durum ne, düşer mi, yükselir mi?

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 16 Aralık 2021 Bitcoin son durum ne, düşer mi, yükselir mi?

16 ARALIK 2021 BİTCOİN KAÇ TL?

Alış: $48.840,60

Satış: $48.840,60

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Bitcoin ne kadar, kaç TL? 16 Aralık 2021 Bitcoin son durum ne, düşer mi, yükselir mi?

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Sert düşüş ile birlikte 500 milyar doların buhar olduğu belirtilirken, uzmanlar kripto para yatırımcılarını sakin ve temkinli olmaya çağırıyor. Daha önce de benzer düşüşler olduğunu vurgulayan uzmanlar, 2 gelişmeye dikkat çekiyor.

Kripto para piyasasındaki düşüşle ilgili analistler iki gelişmeyi ön plana çıkarıyor. Bazı analistler birkaç aydır devam eden yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini belirtirken, Fed'in enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022'de yapması beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, ABD'de piyasa yapıcıların önde gelen kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde ifadeye çağırmasının da endişe yaratmış olabileceği düşünülüyor. Komite'nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle biliniyor.

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 16 Aralık 2021 Bitcoin son durum ne, düşer mi, yükselir mi?
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