Kripto para piyasasını yakından takip edenler bitcoin ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Yatırımlarını bu yönde yapmak isteyenler için Bitcoin'deki yükseliş piyasanın üzerinde oldu. En son BTC'nin fiyatı yüzde 2.8 artarak 48 bin 160 dolara çıktı. BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 39.5 oldu. Enflasyonist eğilimlerde yatırımcılar genel olarak güvenli liman altına koşarken, kripto para birimlerinde ise ters etki görüldü. Peki Bitcoin ne kadar, kaç TL? 16 Aralık 2021 Bitcoin son durum ne, düşer mi, yükselir mi?