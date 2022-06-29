Bitlis Piknik Alanları 2023 - Bitlis’te Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bitlis Piknik Alanları

Bitlis ilinde piknik yapmak için çok sayıda piknik alanı mevcuttur. Bitlis'in Tatvan ilçesinde, sevdiklerinizle güzel vakit geçirebileceğiniz Tatvan Göl Aile Çay Bahçesi ve Piknik Alanı, Van Gölü'ne kıyısı olan güzel mekânlardan birisidir. Burada aileniz veya arkadaşlarınızla mangal keyfi yapmak ve unutulmaz anılar yaşamak mümkün. Cennet Aile Çay Bahçesi ve Piknik Alanı, yine Tatvan ilçesinde bulunan piknik yapmak için uygun bir yerdir. Burada ayrıca kafeterya da bulunur. Piknik yapmak için çok sayıda masalar da mevcuttur. Ormanlık alanının dışında, kumsalı ve sahili de olan bu çay bahçesi son derece popülerdir. Özellikle hafta sonu oldukça kalabalık olan bu piknik yerinde eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.