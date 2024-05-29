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Bittin Sen filmi oyuncuları ve konusu: Bittin Sen filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
15:07
Bittin Sen filmi oyuncuları ve konusu: Bittin Sen filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Bittin Sen filmi oyuncuları ve konusu ile gündemde. Bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak yapımın başrollerinde Pelin Akil ve Anıl Altan yer alıyor. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturuyor. Komedi ve romantik türlerindeki yapım için ekran başında yerler alındı. Peki; Bittin Sen filmi nerede ve ne zaman çekildi?