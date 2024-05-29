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Haberler Yaşam Bittin Sen filmi oyuncuları ve konusu: Bittin Sen filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 15:07

Bittin Sen filmi oyuncuları ve konusu: Bittin Sen filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Bittin Sen filmi oyuncuları ve konusu ile gündemde. Bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak yapımın başrollerinde Pelin Akil ve Anıl Altan yer alıyor. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturuyor. Komedi ve romantik türlerindeki yapım için ekran başında yerler alındı. Peki; Bittin Sen filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Bittin Sen filmi oyuncuları ve konusu: Bittin Sen filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Bittin Sen filmi oyuncuları arasında pek çok popüler isim yer alıyor. Serhat Hasanoğlu ve Caner Özyurtlu'nun senaritsliğini yaptığı filmde de başrollerin gerçek ismi Pelin ve Anıl kullanılıyor. İşte, Bittin Sen filmi konusu...

Bittin Sen filmi oyuncuları ve konusu: Bittin Sen filmi nerede ve ne zaman çekildi?

BİTTİN SEN FİLM KONUSU

Bir süredir birlikte olan Pelin ve Anıl'ın güzel giden bir ilişkisi vardır. En azından Pelin öyle düşünür. Birbirlerini yeterince tanıdıklarını düşünen Pelin için artık ilişkilerini evlilikle taçlandırmanın zamanı gelmiştir. Anıl'dan evlilik teklifi almanın hayallerini kuran Pelin, Anıl'ın 'seninle konuşmak istediğim bir konu var' demesi üzerine hayallerinin gerçekleşeceğini düşünür.

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Bittin Sen filmi oyuncuları ve konusu: Bittin Sen filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Fakat işler hiç de öyle gerçekleşmez. Düşlediklerinin aksine bir ayrılık konuşması ile karşılaşan Pelin deliye döner. Aklında artık tek bir şey vardır o da Anıl'dan intikam almak.

Bittin Sen filmi oyuncuları ve konusu: Bittin Sen filmi nerede ve ne zaman çekildi?

BİTTİN SEN FİLMİ OYUNCULARI

  • Pelin Akil
  • Anıl Altan
  • Nuri Tanir
  • Ayşe Melike Çerçi
Bittin Sen filmi oyuncuları ve konusu: Bittin Sen filmi nerede ve ne zaman çekildi?
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