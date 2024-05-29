Bittin Sen filmi oyuncuları ve konusu: Bittin Sen filmi nerede ve ne zaman çekildi?

BİTTİN SEN FİLM KONUSU

Bir süredir birlikte olan Pelin ve Anıl'ın güzel giden bir ilişkisi vardır. En azından Pelin öyle düşünür. Birbirlerini yeterince tanıdıklarını düşünen Pelin için artık ilişkilerini evlilikle taçlandırmanın zamanı gelmiştir. Anıl'dan evlilik teklifi almanın hayallerini kuran Pelin, Anıl'ın 'seninle konuşmak istediğim bir konu var' demesi üzerine hayallerinin gerçekleşeceğini düşünür.