BMW adeta küllerinden yeniden doğdu! Eski model araç sınırları zorladı!

BMW yeni araçlarıyla olduğu kadar eski araçlarıyla da isminden söz ettiriyor. Alman markasının geçmişte çıkardığı bazı modeller popülerliğini koruyor, hatta bazıları ikon haline gelmiş durumda. BMW'nin eski modellerinden bazıları yenilenip, tekrar yollara geri dönüyor. Böylesi yenileme çalışmaları dünyanın dört bir yanında yapılıyor. Bir tanesi de ülkemizde gerçekleşti. BMW marka eski arabasını yenilemek isteyen bir kişi aracını Türk ustaların eline bıraktı. Sonuç ise şaşkınlık yaşattı.