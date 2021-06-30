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Haberler Yaşam BMW adeta küllerinden yeniden doğdu! Eski model araç sınırları zorladı!
Giriş Tarihi: 30.06.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 11:59

BMW adeta küllerinden yeniden doğdu! Eski model araç sınırları zorladı!

BMW geçtiğimiz haftalar içinde arka arkaya yaptığı tanıtımlarla gündeme damga vurdu. Bavyeralı üretici, makyajlanan X3 ve X4'le birlikte 2022 model 4 Serisi Gran Coupe'yi de resmen duyurmuştu. Ancak bu tanıtımlar daha başlangıç görünüyor. Kaynaklar birkaç duyurunun daha yolda olduğunu ve BMW'nin hazırlıklar için gaza bastığını ileri sürdü. Diğer yandan BMW eski model bir arabasıyla da isminden bahsettirdi.

BMW adeta küllerinden yeniden doğdu! Eski model araç sınırları zorladı!

BMW yeni araçlarıyla olduğu kadar eski araçlarıyla da isminden söz ettiriyor. Alman markasının geçmişte çıkardığı bazı modeller popülerliğini koruyor, hatta bazıları ikon haline gelmiş durumda. BMW'nin eski modellerinden bazıları yenilenip, tekrar yollara geri dönüyor. Böylesi yenileme çalışmaları dünyanın dört bir yanında yapılıyor. Bir tanesi de ülkemizde gerçekleşti. BMW marka eski arabasını yenilemek isteyen bir kişi aracını Türk ustaların eline bıraktı. Sonuç ise şaşkınlık yaşattı.

BMW adeta küllerinden yeniden doğdu! Eski model araç sınırları zorladı!

BMW marka otomobilini yenilemek isteyen adam bunun için ustalara başvurdu. Otomobilini teslim ettikten bir müddet sonra ise gelip gördüğünde gözlerine inanamadı. Otomobili adeta bambaşka bir araca dönüşmüştü. İşte Türk ustaların elinden muhteşem bir çalışma!

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BMW adeta küllerinden yeniden doğdu! Eski model araç sınırları zorladı!
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BMW adeta küllerinden yeniden doğdu! Eski model araç sınırları zorladı!
BMW adeta küllerinden yeniden doğdu! Eski model araç sınırları zorladı!
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