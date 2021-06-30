HaberlerYaşamBMW adeta küllerinden yeniden doğdu! Eski model araç sınırları zorladı!
Giriş Tarihi: 30.06.2021 11:56Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 11:59
BMW adeta küllerinden yeniden doğdu! Eski model araç sınırları zorladı!
BMW geçtiğimiz haftalar içinde arka arkaya yaptığı tanıtımlarla gündeme damga vurdu. Bavyeralı üretici, makyajlanan X3 ve X4'le birlikte 2022 model 4 Serisi Gran Coupe'yi de resmen duyurmuştu. Ancak bu tanıtımlar daha başlangıç görünüyor. Kaynaklar birkaç duyurunun daha yolda olduğunu ve BMW'nin hazırlıklar için gaza bastığını ileri sürdü. Diğer yandan BMW eski model bir arabasıyla da isminden bahsettirdi.