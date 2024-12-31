Boğa Burcu 2025 Yorumu: Hayat temponuz artıyor! Yeni yılda Boğa burcunu neler bekliyor?

BOĞA BURCU 2025 NELER BEKLİYOR?

Astrolog Filiz Özkol yorumladı:

Boğa burçları olarak bu yıl beklentilerinizi daha yüksek çıtalara çıkarabilirsiniz. Gözünüzü tepelere dikiyorsunuz. Kendinize ait doğrularınızdan emin olmak için; çevrenizi sınamak isteyecek, kendinizi çok daha enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz. Yaratıcılığınızdan kaynaklanan pratik gerçekleri hayata geçirebileceksiniz. Meslek ve kariyerinizde olumlu pozisyonların içinde olacaksınız. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Daha çok çalışıp, daha çok kazanacaksınız. Birçok değişim sizi bekliyor. Bu yüzden, kararlı olduğunuz konularda meydana gelen değişimler sizi gerebilir. Balık ve başak tutulmaları arkadaş çevreniz, dost gruplarınız, dahil olduğunuz organizasyonlar ile ilgili faaliyetler gündeme gelebilir. Birlikte faaliyetler içinde bulunmak gönüllü ve hizmet etme yönlü hareket etmek mümkün. Yılın ilk altı ayı maddi konularda Jüpiter ve Uranüs desteği ve sürprizleri sizinle olacak.