Boğayı balyoz ile başına vura vura öldürmüştü: İnfial yaratan olayda kan donduran ifadeler! ’Taş kırılınca balyozu aldı’

"25-30 YILLIK KASABIM DAHA ÖNCE BÖYLE BİR OLAY İLE KARŞILAŞMAMIŞTIM"

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldüren ve daha sonra tutuklandıktan 36 gün sonra tahliye edilen kasap Mustafa Yaprak ve hayvan sahiplerinin ifadeleri ortaya çıktı. Kasap Mustafa Yaprak, "Bana tekme attı. Ben de o can havli ile balyozu kullandım. Çok pişmanım, ben 25-30 yıllık kasabım daha önce böyle bir olay ile karşılaşmamıştım" dedi. Boğanın sahibi Muzaffer Bayram ise "Mustafa önce taş ile hayvanın kafasına vurdu. Taş kırılınca balyozu aldı. Balyoz orada duruyordu. Mustafa yerde duran balyozu alarak vurdu" ifadelerini kullandı.