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Haberler Yaşam Boğayı balyoz ile başına vura vura öldürmüştü: İnfial yaratan olayda kan donduran ifadeler! 'Taş kırılınca balyozu aldı'
Giriş Tarihi: 07.01.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 13:29

Boğayı balyoz ile başına vura vura öldürmüştü: İnfial yaratan olayda kan donduran ifadeler! 'Taş kırılınca balyozu aldı'

Mardin'de bir boğayı kafasından balyozla vurarak etkisiz hale getiren caniler polisin titiz çalışması ile yakayı ele vermişti. Kasap Mustafa Yaprak ve hayvan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı. Kasap Mustafa Yaprak, "Bana tekme attı. Ben de o can havli ile balyozu kullandım" ifadelerini kullandı. Boğanın sahibi Muzaffer Bayram ise "Mustafa önce taş ile hayvanın kafasına vurdu. Taş kırılınca balyozu aldı." dedi.

Boğayı balyoz ile başına vura vura öldürmüştü: İnfial yaratan olayda kan donduran ifadeler! ’Taş kırılınca balyozu aldı’

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldüren Mustafa Yaprak ve boğanın sahibi Muzaffer Bayram'ın ifadeleri ortaya çıktı. İnfial yaratan olaya ilişkin boğanın sahibi "Mustafa önce taş ile hayvanın kafasına vurdu. Taş kırılınca balyozu aldı." ifadelerini kullandı.

Boğayı balyoz ile başına vura vura öldürmüştü: İnfial yaratan olayda kan donduran ifadeler! ’Taş kırılınca balyozu aldı’

"25-30 YILLIK KASABIM DAHA ÖNCE BÖYLE BİR OLAY İLE KARŞILAŞMAMIŞTIM"

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldüren ve daha sonra tutuklandıktan 36 gün sonra tahliye edilen kasap Mustafa Yaprak ve hayvan sahiplerinin ifadeleri ortaya çıktı. Kasap Mustafa Yaprak, "Bana tekme attı. Ben de o can havli ile balyozu kullandım. Çok pişmanım, ben 25-30 yıllık kasabım daha önce böyle bir olay ile karşılaşmamıştım" dedi. Boğanın sahibi Muzaffer Bayram ise "Mustafa önce taş ile hayvanın kafasına vurdu. Taş kırılınca balyozu aldı. Balyoz orada duruyordu. Mustafa yerde duran balyozu alarak vurdu" ifadelerini kullandı.

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Boğayı balyoz ile başına vura vura öldürmüştü: İnfial yaratan olayda kan donduran ifadeler! ’Taş kırılınca balyozu aldı’

Olay, Kızıltepe ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesi'nde 28 Kasım'da meydana geldi. Mustafa Yaprak, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyozla vurup, öldürdü. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla kasaplık yaptığı belirlenen Mustafa Yaprak ile hayvan sahipleri Rıdvan Bayram ve Muzaffer Bayram gözaltına alındı. Mustafa Yaprak tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Boğayı balyoz ile başına vura vura öldürmüştü: İnfial yaratan olayda kan donduran ifadeler! ’Taş kırılınca balyozu aldı’

Tutuklu sanık Mustafa Yaprak hakkında Kızıltepe 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yaprak ilk duruşmada cezaevinde tutuklu bulunduğu süre, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliye edildi. Mahkeme duruşmayı 16 Şubat'a erteledi.

Boğayı balyoz ile başına vura vura öldürmüştü: İnfial yaratan olayda kan donduran ifadeler! ’Taş kırılınca balyozu aldı’

"CAN HAVLİ İLE BALYOZU KULLANDIM'

Kasap Yaprak ve hayvan sahipleri Rıdvan Bayram ile Muzaffer Bayram'ın ifadeleri ortaya çıktı. Mustafa Yaprak ifadesinde, 25 yıllık kasap olduğunu ve daha önce böyle bir olay yaşamadığını söyledi. Yaprak, "Olay günü Abiddin beni aradı. Kesilecek hayvanı olduğunu söyledi. Önce Abiddin'in büyükbaş hayvanını kestim. Sonra ağabeyi İbrahim'in büyükbaş hayvanını kesmek için gittim. Üzerimde kan olduğu için hayvan beni görünce agresifleşti. Bana tekme attı.

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