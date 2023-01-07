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Boğayı balyoz ile başına vura vura öldürmüştü: İnfial yaratan olayda kan donduran ifadeler! 'Taş kırılınca balyozu aldı'
Giriş Tarihi: 07.01.2023 13:29
Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
13:29
Boğayı balyoz ile başına vura vura öldürmüştü: İnfial yaratan olayda kan donduran ifadeler! 'Taş kırılınca balyozu aldı'
Mardin'de bir boğayı kafasından balyozla vurarak etkisiz hale getiren caniler polisin titiz çalışması ile yakayı ele vermişti. Kasap Mustafa Yaprak ve hayvan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı. Kasap Mustafa Yaprak, "Bana tekme attı. Ben de o can havli ile balyozu kullandım" ifadelerini kullandı. Boğanın sahibi Muzaffer Bayram ise "Mustafa önce taş ile hayvanın kafasına vurdu. Taş kırılınca balyozu aldı." dedi.