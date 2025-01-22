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Bolu Kartalkaya faciasında mucize kurtuluş! Anne ve kız o dehşet anlarını anlattı: "İnsanlar birbirine çarpıyordu..."
Giriş Tarihi: 22.01.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
17:22
Bolu Kartalkaya faciasında mucize kurtuluş! Anne ve kız o dehşet anlarını anlattı: "İnsanlar birbirine çarpıyordu..."
Bolu'da, Grand Kartal Otel'de 76 kişinin öldüğü facia tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yangında otelin pencereden atlayarak kurtulan Hülya Karadağ ve kızı Emine Karadağ, yaşadıkları dehşet anlarını saniye saniye anlattı. Hülya Karadağ, "Aşağıya atlayabilir miyiz?' diye sorduk. Onlar da hemen bir merdiven ulaştırdılar. Çatıya atladık kurtulduk. Yangın merdivenini bulamazdık" dedi.