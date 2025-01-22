Bolu Kartalkaya faciasında mucize kurtuluş! Anne ve kız o dehşet anlarını anlattı: "İnsanlar birbirine çarpıyordu..."

Biz 6'ncı kattaydık. Biz üçgen çatının tam üstündeydik. Biz odada 4 kişiydik, yan odada 1 arkadaşımız vardı. Çok şükür kaybımız yok. Baktık ki ileriye gidemedik. Geri odaya girdik. Öyle olunca dışarıdaki insanlara seslendik. 'Aşağıya atlayabilir miyiz' diye sorduk. Onlar da hemen bir merdiven ulaştırdılar.