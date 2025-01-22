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Bolu Kartalkaya’daki faciada Seha Müge Turan ile kızı Alya hayatını kaybetmişti: Eşini arayıp yardım istemiş!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
17:19
Bolu Kartalkaya’daki faciada Seha Müge Turan ile kızı Alya hayatını kaybetmişti: Eşini arayıp yardım istemiş!
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında Seha Müge Turan ile kızı Alya hayatını kaybetti. Anne ile kızı kılınan cenaze namazının ardından Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan yangın esnasında Seha Müge Turan'ın kocası Tolga Turan'ı arayarak yardım istediği öğrenildi.