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Haberler Yaşam Bolu Kartalkaya’daki faciada Seha Müge Turan ile kızı Alya hayatını kaybetmişti: Eşini arayıp yardım istemiş!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 17:19 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:19

Bolu Kartalkaya’daki faciada Seha Müge Turan ile kızı Alya hayatını kaybetmişti: Eşini arayıp yardım istemiş!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında Seha Müge Turan ile kızı Alya hayatını kaybetti. Anne ile kızı kılınan cenaze namazının ardından Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan yangın esnasında Seha Müge Turan'ın kocası Tolga Turan'ı arayarak yardım istediği öğrenildi.

Batuhan ALTINBAŞ
Bolu Kartalkaya’daki faciada Seha Müge Turan ile kızı Alya hayatını kaybetmişti: Eşini arayıp yardım istemiş!

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 46 yaşındaki Seha Müge Turan'ın bir dönem gazetecilik yaptığı öğrenildi.

Bolu Kartalkaya’daki faciada Seha Müge Turan ile kızı Alya hayatını kaybetmişti: Eşini arayıp yardım istemiş!

2007 yılında mesleği bırakan Müge Turan kendi işini yapıyordu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Seha Müge Turan kızı Alya Turan ile birlikte gittiği tatilde felaketi yaşadı.

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Bolu Kartalkaya’daki faciada Seha Müge Turan ile kızı Alya hayatını kaybetmişti: Eşini arayıp yardım istemiş!

Otelde çıkan yangında Turan, 14 yaşındaki kızı Alya ile birlikte hayatını kaybetti. Anne ve kızı ikindi namazına müteakip Kilyos Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

Bolu Kartalkaya’daki faciada Seha Müge Turan ile kızı Alya hayatını kaybetmişti: Eşini arayıp yardım istemiş!

ACILI BABA VE KIZI AYAKTA ZOR DURDU

Cenazede acılı baba Tolga Turan ve 19 yaşındaki büyük kızları Eylül Turan taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazede aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Bolu Kartalkaya’daki faciada Seha Müge Turan ile kızı Alya hayatını kaybetmişti: Eşini arayıp yardım istemiş!

YANGIN ESNASINDA EŞİYLE KONUŞMUŞ

Öte yandan, Müge Turhan'ın oteldeyken yangın esnasında eşini aradığı ve yardım istediği öğrenildi.

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