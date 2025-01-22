Bolu Kartalkaya’daki faciada Seha Müge Turan ile kızı Alya hayatını kaybetmişti: Eşini arayıp yardım istemiş!

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 46 yaşındaki Seha Müge Turan'ın bir dönem gazetecilik yaptığı öğrenildi.