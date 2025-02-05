Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında çarpıcı gelişme: Bolu Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile yardımcısı gözaltına alındı!

Bu kapsamda aralarında otelin denetim raporunu iptal ettiği belirlenen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklanırken 8'i adli kontrol kararı ile olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.