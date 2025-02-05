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Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında çarpıcı gelişme: Bolu Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile yardımcısı gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
11:11
Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında çarpıcı gelişme: Bolu Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile yardımcısı gözaltına alındı!
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili yürütülen aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de olduğu 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Bolu Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal için de gözaltı kararı verildi.