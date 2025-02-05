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Haberler Yaşam Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında çarpıcı gelişme: Bolu Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile yardımcısı gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:11

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında çarpıcı gelişme: Bolu Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile yardımcısı gözaltına alındı!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili yürütülen aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de olduğu 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Bolu Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal için de gözaltı kararı verildi.

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında çarpıcı gelişme: Bolu Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile yardımcısı gözaltına alındı!

Türkiye, 21 Ocak gecesi Bolu'nun kış turizmi merkezi Kartalkaya'dan gelen haberle sarsıldı. Grand Kartal Otel'in mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede 12 katlı binayı sardı.

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında çarpıcı gelişme: Bolu Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile yardımcısı gözaltına alındı!

Tüm müdahalelere rağmen alevler kısa sürede etkisini artırdı. Feci olayda 78 vatandaşımız hayatını kaybederken olayın sorumlularının cezalandırılması için vakit kaybetmeden soruşturma başlatıldı.

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Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında çarpıcı gelişme: Bolu Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile yardımcısı gözaltına alındı!

Bu kapsamda aralarında otelin denetim raporunu iptal ettiği belirlenen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklanırken 8'i adli kontrol kararı ile olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında çarpıcı gelişme: Bolu Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile yardımcısı gözaltına alındı!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin devam eden soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında çarpıcı gelişme: Bolu Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile yardımcısı gözaltına alındı!

Öyle ki soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

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