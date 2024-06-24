Haberler
Yaşam
Bora bademcik ameliyatından sonra öldü! Doktor ihmali iddiası
Giriş Tarihi: 24.06.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
16:48
Bora bademcik ameliyatından sonra öldü! Doktor ihmali iddiası
Kahreden olay Ankara'da yaşandı. Özel bir hastanede 9 yaşındaki Bora'nın bademcikleri alındı. Ancak 1 hafta sonra küçük çocuk fenalaştı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Evladını kaybeden acılı anne ise ameliyattan bir hafta sonra rahatsızlanan oğlunun çok kan kaybetmesine rağmen müşahedeye alınmadığını anlattı…