Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bora bademcik ameliyatından sonra öldü! Doktor ihmali iddiası
Giriş Tarihi: 24.06.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 16:48

Bora bademcik ameliyatından sonra öldü! Doktor ihmali iddiası

Kahreden olay Ankara'da yaşandı. Özel bir hastanede 9 yaşındaki Bora'nın bademcikleri alındı. Ancak 1 hafta sonra küçük çocuk fenalaştı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Evladını kaybeden acılı anne ise ameliyattan bir hafta sonra rahatsızlanan oğlunun çok kan kaybetmesine rağmen müşahedeye alınmadığını anlattı…

İHA
Bora bademcik ameliyatından sonra öldü! Doktor ihmali iddiası

Ankara Yenimahalle'de yaşayan Aysel Güvenir'in 9 yaşındaki oğlu Bora Güvenir'in son dönemlerde uyku şikayetleri arttı. Genç kadın evladını Çankaya'daki özel bir hastaneye götürdü. Hastane doktoru O.B.G., muayene ardından anneye, çocuğun bademciklerinin alınması gerektiğini söyledi.

Bora bademcik ameliyatından sonra öldü! Doktor ihmali iddiası

ÇOK FAZLA KAN KAYBETTİ...
4 Mayıs'taki operasyonun ardından taburcu edilen Bora Güvenir, bir hafta sonra annesine kanaması olduğunu söyleyerek yardım istedi. Annesiyle birlikte ameliyat olduğu hastaneye giden Güvenir, aynı doktor tarafından bir kez daha ameliyat edildi. Ailesi tarafından çok fazla kan kaybettiği gözlemlenen çocuğun, bir süre gözetim altına kalması isteği hastane tarafından reddedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bora bademcik ameliyatından sonra öldü! Doktor ihmali iddiası

Ameliyat olduğu gün taburcu edilen Güvenir, aynı günün akşamı tekrar rahatsızlandı. Kanaması olan çocuk ailesi tarafından en yakın devlet hastanesine götürüldü. 9 yaşındaki çocuk, Acil Servis Polikliniğindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun ihmal sebebiyle öldüğünü söyleyen anne ise durumdan ameliyatların yapıldığı hastanenin doktorlarını sorumlu tuttu.

Bora bademcik ameliyatından sonra öldü! Doktor ihmali iddiası

"GECELERİ UYUYAMIYOR, RAHAT NEFES ALAMIYORDU"
Olayla ilgili konuşan anne Aysel Güvenir, "Oğlumun bademcikleri normalden büyüktü. Geceleri uyuyamıyor, rahat nefes alamıyordu. 9 yıldır durumun takibini yapan doktorumuz, bademciklerin küçültülmesini, gerekirse de alınmasını önerdi. Biz de oğlumuzun ameliyat olmasına karar verdik. Başarılı bir ameliyat oldu, aynı gün içinde de taburcu edildi. Bir hafta sonra da kontrole çağrıldık. Oğlum, bir hafta sonra gece beni uyandırdı ve kanaması olduğunu söyledi. Sürekli kan kusuyordu. Doktorunu aradık, bizi hastaneye çağırdı. Hastane özel olduğu için o sırada kapalıydı. Kanama çok şiddetliydi. Bir süre hastane önünde bekledik. Oğlumu tekrar ameliyata adılar. Her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Oğlumun çok fazla kan kaybetmesi kafama takılmıştı. Kan vermeyecek miyiz diye sordum. Çocuk olduğu için çabuk toparlayacağını söylediler. Endişelendiğimiz için çocuğun hastanede iki gün daha kalmasını istedik. Gerek olmadığını söyleyerek taburcu ettiler" dedi.

Bora bademcik ameliyatından sonra öldü! Doktor ihmali iddiası

"TEKRAR KANAMASI OLDU, BU SEFERKİ ÇOK ŞİDDETLİYDİ"
Oğlunu ameliyat eden doktorun bir anda gözden kaybolduğunu söyleyen Güvenir, "Aynı günün akşamında Bora'nın tekrar kanaması oldu. Bu seferki çok şiddetliydi. Nefes alamıyordu. Doktorunu aradım. Bizi hastaneye çağırdılar. Yetişemeyeceğimizi belirttim. 'En yakın acil servise git. Beni de ara' dedi. Evden çıktığımız ilk anlarda Bora bayıldı. Meğerse kalbi durmuş, bilinci gitmiş, nefesi kesilmiş. En yakın hastaneye gittik.

SON DAKİKA