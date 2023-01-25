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Haberler Yaşam Borç yapılandırma başvurusu nasıl ve nereden yapılacak, hangi borçlara yapılandırma gelecek, başladı mı? 2023 Borç yapılandırma detayları belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.01.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 16:59

Borç yapılandırma başvurusu nasıl ve nereden yapılacak, hangi borçlara yapılandırma gelecek, başladı mı? 2023 Borç yapılandırma detayları belli oldu!

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan borç yapılandırma düzenlemesi başvurusu yapacaklar detayları araştırmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre; 2 bin liranın altındaki vergi borçları ve trafik ceza puanlarının silineceği müjdelenirken bu konuyla ilgili olarak ise "Borç yapılandırma başvurusu nasıl ve nereden yapılacak, hangi borçlara yapılandırma gelecek, başladı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 23 Ocak tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm detayları paylaşmıştı. İşte Borç yapılandırma düzenlemesine ilişkin tüm merak edilenler.

Borç yapılandırma başvurusu nasıl ve nereden yapılacak, hangi borçlara yapılandırma gelecek, başladı mı? 2023 Borç yapılandırma detayları belli oldu!

Borç yapılandırma başvurusu için gözler o tarihe çevrildi. Bu paketle beraber bazı vergi borçları kalkıyor, trafik ceza puanları siliniyor ve taksitli ödemem imkanı geliyor. Bu kapsamda ise binlerce borçlu detayları "Borç yapılandırma başvurusu nasıl ve nereden yapılacak, hangi borçlara yapılandırma gelecek, başladı mı?" sorularıyla araştırmaya başladı. İşte Borç yapılandırma düzenlemesine ilişkin tüm detaylar…

Borç yapılandırma başvurusu nasıl ve nereden yapılacak, hangi borçlara yapılandırma gelecek, başladı mı? 2023 Borç yapılandırma detayları belli oldu!

BORÇLULARA VERGİ AFFI MÜJDESİ AÇIKLANDI!

23 Ocak tarihli Kabine Toplantısı ardından; "Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" söyleyen Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.

Başkan Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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Borç yapılandırma başvurusu nasıl ve nereden yapılacak, hangi borçlara yapılandırma gelecek, başladı mı? 2023 Borç yapılandırma detayları belli oldu!

Yapılan düzenlemelerin temel amacının devletle vatandaşın küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği, devletin geliri arttıkça ortaya çıkan imkanı 85 milyonun tamamının huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Borç yapılandırma başvurusu nasıl ve nereden yapılacak, hangi borçlara yapılandırma gelecek, başladı mı? 2023 Borç yapılandırma detayları belli oldu!

VERGİ AFFI NE ZAMAN BAŞLIYOR, YASALAŞTI MI?

Bakan Nebati'den son dakika vergi affı açıklaması geldi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.

Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini ve gelen talepleri dikkate alarak, kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği Kanun Teklifi hazırlığı tamamlandı.

İnşallah en kısa sürede Meclisimizin gündemine alınarak yasalaşmasını bekliyoruz.

Borç yapılandırma başvurusu nasıl ve nereden yapılacak, hangi borçlara yapılandırma gelecek, başladı mı? 2023 Borç yapılandırma detayları belli oldu!

EN KAPSAMLI BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ BEKLENİYOR!

Geçtiğimiz günlerde detayları paylaşılan yapılandırma paketinin 2 bin TL üzeri borçlarda uygulanması bekleniyor. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

Vergi, sigorta primi borçları (SGK ve Bağ-Kur), adli ve idari para cezaları gibi borçlar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

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