Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan borç yapılandırma düzenlemesi başvurusu yapacaklar detayları araştırmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre; 2 bin liranın altındaki vergi borçları ve trafik ceza puanlarının silineceği müjdelenirken bu konuyla ilgili olarak ise "Borç yapılandırma başvurusu nasıl ve nereden yapılacak, hangi borçlara yapılandırma gelecek, başladı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 23 Ocak tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm detayları paylaşmıştı. İşte Borç yapılandırma düzenlemesine ilişkin tüm merak edilenler.